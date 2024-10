Helmond Sport neemt mede dankzij absolute wereldgoal van eigen helft koppositie over van FC Den Bosch

Helmond Sport is voor minstens een dag koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De Kattenmeppers versloegen Roda JC (2-1), mede dankzij een bizarre goal van Lennerd Daneels. Ook Excelsior won en klimt over FC Den Bosch heen op de ranglijst, maar de Brabanders komen dinsdag nog in actie.

Helmond Sport - Roda JC 2-1

Het absolute hoogtepunt bij Helmond Sport - Roda volgde op slag van rust. Lennerd Daneels had klaarblijkelijk naar de Eredivisie gekeken afgelopen weekend en besloot het voorbeeld van Heracles-aanvaller Mario Engels, die op schitterde wijze van eigen helft scoorde tegen Ajax, te volgen: 1-0.

Na de hervatting kwamen de bezoekers al gauw langszij. Patriot Sejdiu profiteerde van geklungel in de Helmondse defensie, kapte ijzig kalm een verdediger uit en scoorde met een verrukkelijke stift: 1-1.

Twintig minuten voor tijd herstelde Justin Ogenia de voorsprong. De invaller werd over het hoofd gezien bij de tweede paal en kon simpel de eindstand op het scorebord zetten: 2-1.

Jong PSV - Excelsior 1-3

Het verschil werd in Eindhoven al in de eerste helft gemaakt. In minuut negen kopte Noah Naujoks de 0-1 tegen de touwen uit een vrije trap van Derensili Sanches Fernandes, alvorens het tweetal vier minuten later combineerde voor de 0-2, ditmaal uit een hoekschop.

Seydou Fini bekroonde de droomstart. De van Genoa gehuurde buitenspeler soleerde op fraaie wijze naar de 0-3. In het tweede bedrijf nam Excelsior gas terug, waardoor Jong PSV kon terugkomen in de wedstrijd. Tien minuten voor tijd kopte Jesper Uneken binnen uit een prachtige voorzet van Muhlis Dagasan (1-3), waarmee de eindstand was bepaald.

Jong Ajax - ADO Den Haag 0-0

Op bezoek op De Toekomst, waar ADO nog nooit een wedstrijd wist te winnen, kwamen de Hagenezen na een half uur met een man minder te staan. Steven van der Sloot haalde als laatste man Jaydon Banel onderuit.

Tegen tien man kwam Jong Ajax, dat aantrad met onder meer Diant Ramaj en Dies Janse in de basis, wel tot meer kansen, maar doelpunten vielen er niet; de brilstand bleef negentig minuten staan.

SC Cambuur - FC Eindhoven 2-0

Tegen Eindhoven tekende Remco Balk aan voor zijn eerste doelpunt van het seizoen. De aanvaller kopte simpel binnen uit de rebound: 1-0.

Snel na de theepauze verdubbelde Cambuur, dat niet goed is begonnen aan het seizoen, de marge. Benjamin Pauwels versierde een strafschop, Michael de Leeuw schoot raak vanaf elf meter: 2-0.