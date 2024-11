Hélène Hendriks biedt direct na nederlaag Feyenoord excuses aan: ‘Sorry, mocht nooit gebeuren’

Hélène Hendriks heeft woensdagavond haar excuses aangeboden namens Ziggo Sport. Direct na afloop van het Champions League-duel tussen Feyenoord en Red Bull Salzburg zegt de presentatrice ‘sorry’ voor een grote technische fout bij de zender.

“We gaan er even tussenuit, maar niet voordat ik namens Ziggo Sport onze excuses heb aangeboden”, zo zegt de presentatrice voor de camera van Ziggo Sport. “Vlak voor aanvang van de wedstrijd werd er natuurlijk een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de slachtoffers van de natuurramp in Valencia. Door een technische fout werd er een reclame ingestart en dat had nooit mogen gebeuren. Sorry daarvoor.”

Op social media regende het klachten na de fout van Ziggo voorafgaand aan de wedstrijd. “Ze zijn echt helemaal de weg kwijt”, zo schreef een gebruiker op X. "Ah, een minuut stilte, daar kunnen we prima met een reclame doorheen tetteren”, zei een ander.