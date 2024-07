Turkse held Merih Demiral wacht mogelijk schorsing voor kwartfinale tegen Nederland

Merih Demiral hangt mogelijk een schorsing boven het hoofd. De Turkse verdediger was in de achtste finale tegen Oostenrijk (1-2 overwinning) nog de absolute held met twee treffers, maar maakte daarna een zeer omstreden gebaar bij het vieren van zijn doelpunt. De UEFA is inmiddels een onderzoek gestart naar de manier van juichen van Demiral.

Na het maken van zijn tweede doelpunt maakte Demiral een opvallend gebaar. De centrale verdediger van Turkije verwees daarmee naar de Grijze Wolven, een ultranationalistische groepering die is gelieerd aan de extreemrechtse Turkse Partij van de Nationalistische Beweging (MHP).

Verschillende media, waaronder BILD, spreken van een absolute schande. In 2019 aanvaardde het Oostenrijkse parlement zelfs al de wet die symbolen van “extremistische organisaties” verbiedt in het land, om naar eigen zeggen terreurpropaganda tegen te gaan. In Duitsland wordt inmiddels ook gesproken over een verbod.

Op social media zijn mensen woest en verschillende journalisten eisen een schorsing tegen Demiral. Een aantal mensenrechtenactivisten en politici noemen de groet zelfs het equivalent van een nazigroet en dus zou de UEFA Demiral weg moeten sturen van het EK, zo klinkt het.

“Hoezeer ik me ook verheug over de zege van Turkije, kan ik hier niet over zwijgen”, schrijft Eren Güvercin, een Duitse journalist, op X. “De maker van beide Turkse doelpunten brengt de groet van de rechtsextremistische Grijze Wolven op het veld. Wordt dat een schorsing, UEFA?”, richt hij zich tot de Europese voetbalbond.

De UEFA meldt dat het inmiddels een onderzoek heeft gestart. De Europese voetbalbond is zeer gespitst op ongewenste politieke uitingen tijdens het toernooi. Zo werd eerder dit toernooi de Albanees Mirlind Daku voor twee EK-duels geschorst, omdat hij na het duel met Kroatië de Albanese fans aanspoorde om beledigende teksten over Servie en Noord-Macedonië te uiten.

Reactie Demiral

Demiral is zich van geen kwaad bewust en voorzagvan een reactie. “Ik ben heel blij dat ik twee doelpunten heb gemaakt. Hoe ik het vierde had te maken met mijn Turkse identiteit. Ik zag mensen in het stadion ook dat gebaar maken”, zo verklaarde hij na afloop.

