‘Heerenveen loopt risico met Van Persie. Meer grote voetballers gingen kapot’

René van der Gijp vindt niet dat Robin van Persie deze zomer bij sc Heerenveen moet instappen als opvolger van de vertrekkende Kees van Wonderen. Johan Derksen heeft eveneens zijn bedenkingen bij een eventuele stap van de jeugdtrainer van Feyenoord richting de huidige nummer elf in de Eredivisie.

"Van Persie naar Heerenveen. Wat zeg jij, moet hij het doen?", vroeg presentator Wilfred Genee in de uitzending van dinsdagavond van Vandaag Inside aan Van der Gijp. "Nee", was het duidelijke antwoord van de vaste tafelgast van de talkshow.

"Die directeur van Heerenveen (technisch manager Ferry de Haan, red.) kent Van Persie van Excelsior", haakte Derksen direct in. "Die relatie ligt er wel. Die hebben hele goede ervaringen met elkaar. Ik vind het niet zo onlogisch."

Derksen ziet echter ook nadelen, mocht Heerenveen inderdaad in zee gaan met Van Persie. "Het is wel een groot risico dat je loopt. Want de man heeft geen enkele ervaring. Er zijn meer grote voetballers kapot gegaan."

Van Persie heeft interesse

Van Persie sprak reeds met Heerenveen en staat open voor een stap naar Friesland, zo meldde Sander de Vries namens dedinsdag. De veertigjarige jeugdtrainer van Feyenoord ‘brandt van de ambitie en wil hoofdtrainer worden’, zo klonk het.

"Van Persie wilde luisteren naar het verhaal van Heerenveen, verkerend in de wetenschap dat deze club mogelijk een ideaal vertrekpunt als hoofdtrainer is.” De Vries schreef ook dat de oud-spits ‘niet onomstreden’ is in de jeugdopleiding van Feyenoord. Naast Van Persie zijn ook Rick Kruys en Maurice Steijn in verband gebracht met de Friezen.

Van Persie beschikt over een aflopend contract in Rotterdam-Zuid. Feyenoord wil verder met de jeugdtrainer, zo meldt Mikos Gouka namens het Algemeen Dagblad. De voormalig aanvaller wil dolgraag hoofdtrainer worden, iets dat logischerwijs niet mogelijk is zolang Arne Slot de coach is in De Kuip.

