‘Heel weinig mensen’ hadden kunststukje van ijzersterk Napoli verwacht

Vrijdag, 5 mei 2023 om 13:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:26

Napoli is eindelijk weer kampioen van Italië. De ongenaakbare koploper had donderdagavond aan een punt tegen Udinese (1-1) genoeg om het kampioenschap in de wacht te slepen. De eerste landstitel sinds 1990 is dus een feit voor I Partenopei. In aanloop naar de kampioenswedstrijd van donderdag sprak Voetbalzone uitgebreid met de Italiaanse journalist Claudio D'Amato, die alles weet van het Italiaanse voetbal en het zeer succesvolle Napoli in het bijzonder.

"In Napels is de sfeer heel erg bijzonder te noemen", omschrijft D'Amato het gevoel dat heerst in de voetbalgekke Italiaanse stad, waar men ruim drie decennia heeft gewacht op nieuw succes. "De meeste straten, en dat is zeker het geval in de populaire wijken, zijn blauw en wit geverfd. Door de enorme voorsprong op Lazio en het gevoel dat de Scudetto slechts een kwestie van tijd was, durfden de mensen dat gerust te doen. En dat ondanks het feit dat de mensen hier ontzettend bijgelovig zijn. Voor de meeste mensen was het slechts een kwestie van geduld en de enige vraag die nog gesteld werd was of de titel in april of mei zou worden uitgereikt. Met linten, geverfde trappen en allerlei gadgets is er hier een echte festivalsfeer ontstaan."

De fans van Napoli zijn trots op de drie titels in de Serie A: in 1987, 1990 en 2023.

D'Amato zag Napoli het gehele seizoen heersen. Desondanks rept de volger van de Serie A over 'een onverwacht kampioenschap'. "Van de drie landstitels is dit de meest opvallende. 33 jaar geleden was Diego Maradona de grote roerganger van het kampioenselftal. Napoli had daarnaast in 1987 al een Scudetto in de wacht gesleept. Heel weinig mensen hadden dit verwacht van Napoli, zeker na het vertrek van bepalende spelers als Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly en Dries Mertens. Er was vorig jaar juist heel veel onvrede vanwege het gebrek aan daadkracht van de clubleiding op de transfermarkt", brengt D'Amato in herinnering.

Koning Spalletti

Volgens D'Amato heeft trainer Luciano Spalletti een groot aandeel in de derde landstitel van het ijzersterke Napoli. "Vooral dankzij het aantrekken van Kim Min-jae en Khvicha Kvaratskhelia, gecombineerd met de doelpunten van de uitblinkende Victor Osimhen. Maar vergeet ook niet de explosiviteit van Amir Rrahmani en Stanislav Lobotka, de reddingen van Alex Meret, de groei van Mário Rui en de betrouwbaarheid van aanvoerder Giovanni Di Lorenzo. En kijk eens naar de opties op de bank zoals Eljif Elmas en Giovanni Simeone." D'Amato stipt tevens aan dat Napoli enorme sprongen heeft gemaakt in mentaal opzicht, wat volgens hem eveneens de verdienste is van de doorgewinterde Spalletti.

Lorenzo Spalletti heeft een groot aandeel in het succes van Napoli.

"Hij heeft het elftal duidelijk naar een hoger niveau weten te tillen op mentaal gebied. Napoli was in de afgelopen jaren meermaals dicht bij het winnen van prijzen, maar vaak ging het dan op het laatste moment toch nog mis. Op die momenten was het team niet volwassen genoeg en in mentaal opzicht niet rijp genoeg. In de nieuwe cyclus zijn de hernieuwde prikkels en lichtheid doorslaggevend gebleken voor Napoli." Wat volgde was een seizoen met louter hoogtepunten en de eerste plaats die nooit in gevaar kwam. "En de voorsprong op de achtervolgers groeide alleen maar", benadrukt D'Amato. "Naast de enorme degelijkheid is vooral de kwaliteit van het spel zeer opvallend te noemen."

Europees Napoli

D'Amato zag dat Napoli zichzelf echt op de kaart zette in voetbalminnend Europa. "Het team speelde volgens velen meer Europees dan echt Italiaans. En dat kwam tot uiting in de Champions League, want de zware poule met Liverpool, Ajax en Rangers werd op een overtuigende manier en als groepswinnaar afgesloten. Om vervolgens Eintracht Frankfurt uit te schakelen en voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de kwartfinale van de Champions League te bereiken." Die kwartfinale bleek helaas voor Napoli het eindstation te zijn. De Italiaanse kampioen ging in de heenwedstrijd met 1-0 onderuit tegen AC Milan en de 1-1 in de thuiswedstrijd, met een late gelijkmaker van Osimhen, bleek niet voldoende voor een plaats in de halve eindstrijd van het miljardenbal.

De straten van Napels kleuren uiteraard blauw en wit.

De teleurstelling over de eliminatie in de Champions League tegen uitgerekend Milan, de vijand uit het noorden, is al lang en breed verdwenen in het voetbalmaffe Napels. Dit seizoen stond namelijk alles in het teken van de derde Scudetto in de clubhistorie, de titel waar zo lang op is gewacht. In de stad waar de geest van Maradona voor altijd zal rondwaren luistert de nieuwe held naar de naam Khvicha Kvaratskhelia. De bescheiden aanvaller uit Georgië verkeerde bijna het hele seizoen in bloedvorm en heeft zichzelf met zijn vele doelpunten en assists in de geschiedenisboeken van het dankbare Napoli geschoten.