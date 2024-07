Heel Argentinië over de kook na chaos tegen Marokko, zelfs Messi reageert

In Argentinië heeft men geen goed woord over voor de manier waarop de wedstrijd tegen Marokko is verlopen op de Olympische Spelen. De Zuid-Amerikanen zagen, na een onderbreking van anderhalf uur, een doelpunt worden afgekeurd en verloren met 2-1.

Het duel op de Olympische Spelen tussen Marokko en Argentinië kreeg woensdagavond een nogal bizarre wending. Argentinië maakte in de zestiende minuut van de blessuretijd de verlossende gelijkmaker (2-2), maar na een lange onderbreking werd die goal afgekeurd.

Omdat er supporters het veld op kwamen, Argentijnse spelers werden bekogeld met voorwerpen en Marokko in protest ging tegen de gelijkmaker, werd het duel gestaakt. Anderhalf uur (!) daarna keurde de VAR de gelijkmaker van Argentinië af wegens buitenspel.

Veldbestormers, ontruiming en een afgekeurde goal na 2 uur: Marokko wint het absurde openingsduel op de Olympische Spelen van Argentinië. ?? Meer: https://t.co/oQEY0IAEng pic.twitter.com/IfJTmxtcI6 — NOS Sport (@NOSsport) July 24, 2024

Beide ploegen betraden het veld om de laatste drie minuten uit te spelen en ditmaal incasseerde Marokko geen treffer, waardoor het met 1-2 won en de Olympische Spelen uitstekend van start is gegaan.

In Argentinië regent het ondertussen klachten over de arbitrage. Zelfs Lionel Messi meldde zich op Instagram met een korte boodschap. "Insólito (vertaald: ongezien)", was het enige dat de sterspeler de wereld in stuurde.

De Argentijnen laten het er niet bij zitten en hebben inmiddels een officiële klacht ingediend bij de wereldvoetbalbond FIFA. "Vanuit de Argentijnse voetbalbond hebben we de klacht al ingediend bij de disciplinaire commissie van de FIFA."

"Daarmee kunnen de juiste regelgevende maatregelen worden genomen en sancties worden opgelegd aan de verantwoordelijken”, zo schreef voorzitter van de Argentijnse voetbalbond Claudio Tapia op zijn X-account.

Ook Nicolás Otamendi, die negentig minuten meedeed, liet van zich horen. "Wat er vandaag is gebeurd, maakt je boos en machteloos", aldus de routinier. "Dat dit soort dingen gebeuren bij zo’n belangrijk evenement als de Olympische Spelen, waar een Olympische medaille op het spel staat."

Argentinië speelt zaterdag tegen Irak en neemt het dinsdag op tegen Oekraïne. "We moeten vooruitkijken en denken aan zaterdag. Meer verenigd dan ooit", aldus Otamendi.

Javier Mascherano spreekt van een 'regelrechte schande'. "Ze vertelden dat de wedstrijd om veiligheidsredenen was uitgesteld. Dit zijn de Olympische Spelen, geen buurttoernooitje. Zeven keer werd het spel stilgelegd omdat mensen het veld betraden."

"Ik wil niet voorgetrokken worden, maar ik wil ook niet belachelijk gemaakt worden. En dat is nu wel gebeurd. Ik heb nog nooit zo'n groot circus gezien in mijn leven", liet de oud-speler weten in niet mis te verstane bewoordingen.

