Hedwiges Maduro over Ajax-speler: ‘Hij had gewoon in de EK-selectie van het Nederlands elftal moeten zitten'

Als Hedwiges Maduro de bondscoach van het Nederlands elftal was geweest, had hij een fitte Steven Berghuis meegenomen naar het EK. In de podcast Het EK Sportpaleis gaf de trainer van Almere City FC aan dat hij vindt dat een type speler als Berghuis erbij had moeten zijn in Duitsland.

De 32-jarige aanvaller van Ajax miste een aanzienlijk deel van afgelopen seizoen door een knie- en rugblessure. Hoewel hij de laatste drie duels nog wel in actie kwam, besloot bondscoach Ronald Koeman om hem niet mee te nemen naar het EK.

Op de vraag of Maduro het opvallend vindt dat Berghuis er niet bij is, antwoordt hij: “Vanwege zijn blessures misschien niet. Hij was niet echt fit de afgelopen wedstrijden richting het EK. Maar qua type speler had hij er gewoon bij moeten zijn, vind ik. En ook qua kwaliteiten. Als hij gewoon fit is vind ik dat hij erbij hoort. Een linkspoot aan die kant is een extra wapen.”

Maduro werkte het afgelopen seizoen als assistent-trainer bij Ajax nauw samen met Berghuis. “Ik vind hem een fantastische speler, dus ik hoop dat hij fit blijft, zodat hij ook komend seizoen weer van waarde kan zijn.”

“Ik kon heel goed met hem sparren”, gaat Maduro verder. “We hadden het heel vaak over spelsituaties en daarin merk je wel dat hij verder gaat.”

“Het was natuurlijk een beetje een frustrerend jaar, waarin veel dingen niet lukten. Hij is een gevoelsmens, die veel dingen niet voor zich kan houden. Dat zie je direct aan hem. Dus dat vind ik mooi, ik houd daarvan. Dat moet hij gewoon zo houden, vind ik.”

Berghuis kwam tot dusver tot 46 wedstrijden namens Oranje, waarin hij 2 keer scoorde. Zijn laatste interland dateert van 10 september vorig jaar, in en tegen Ierland (1-2 zege).

