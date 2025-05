Hedwiges Maduro onthult in gesprek te zijn met één club uit kwartfinale Champions League

Hedwiges Maduro hoopt aan de start van het nieuwe seizoen weer in dienst te zijn bij een club, zo vertelt de trainer bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. Maduro is in gesprek met meerdere clubs uit de Keuken Kampioen Divisie én een ploeg uit de Premier League, die ook kwartfinalist was in de Champions League dit seizoen.

De voormalig assistent van Ajax begon het seizoen als hoofdtrainer van Almere City. In december werd hij wegens teleurstellende resultaten de laan uitgestuurd, met één overwinning en in totaal zeven punten op zak.

Sindsdien is Maduro clubloos, maar hij hoopt dat daar gauw verandering in komt. “Ik ben in gesprek met clubs, ik ben ermee bezig. Vooral aan het oriënteren wat ik ga doen.”

De voormalig middenvelder spreekt met clubs uit het binnen- en buitenland en kan zowel als hoofd- als assistent-trainer aan de slag. “Het gaat om een aantal KKD-ploegen. Daar sta ik ook wel open voor. Komende week spreek ik ook met een KKD-team.”

Maduro geeft aan zorgvuldig te werk te gaan in zijn zoektocht naar een nieuwe baan. “Ik wil eerst weten hoe de organisatie bij de club is, hoe er gewerkt wordt. Dat zijn de eerste gesprekken altijd.”

Tafelgenoot Sjoerd Mossou weet dat Maduro op bezoek is geweest bij het Aston Villa van Unai Emery, die bij Valencia de hoofdtrainer was van de voormalig Oranje-international. “Dat was geweldig”, geeft Maduro toe.

“Ik was er in de week van de wedstrijden tegen Paris Saint-Germain en Newcastle United. Ik heb mee mogen kijken, strijdplan gezien. Dat was echt geweldigt”, aldus een glunderende Maduro.

De voormalig ESPN-analist geeft vervolgens desgevraagd toe in gesprek met Villa te zijn over een dienstverband. “Die gesprekken lopen nog.”