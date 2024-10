Thom Haye baalt enorm van de nederlaag dinsdag tegen China (2-1). De middenvelder van Indonesië en Almere City FC hekelt na afloop de manier waarop de tegenstander speelde.

Indonesië kwam dinsdag tegen China op een 2-0 achterstand. Een fraaie treffer van Haye bracht de spanning in de eindfase terug, maar het mocht niet baten voor Indonesië.

"Het is een beetje hetzelfde als tegen Bahrein", begint Haye na afloop van de wedstrijd voor de microfoon van de Aziatische voetbalbond. Indonesië kwam afgelopen donderdag niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Bahrein.

Tegen China werd dinsdag dus verloren. "We spelen tegen een team dat veel tijdrekt, ze vallen veel op de grond", aldus Haye. "Ze spelen niet echt voetbal."

Indonesië had juist gehoopt om in de lastige kwalificatiepoule punten te kunnen halen tegen China. "We krijgen twee simpele doelpunten tegen. Daar moeten we dan mee omgaan. In de tweede helft speelden we goed, maar het is moeilijk om terug te komen van een 2-0 achterstand."