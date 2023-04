Hattrick hero Benzema en Braziliaanse vleugels bezorgen Real Madrid zege

Zaterdag, 29 april 2023 om 20:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:30

Real Madrid heeft zaterdagavond een probleemloze overwinning geboekt in LaLiga. In het eigen Estadio Santiago Bernabéu was de Koninklijke met 4-2 te sterk voor Almería. Karim Benzema greep de hoofdrol met een hattrick, terwijl ook Rodrygo op het scorebord verscheen dankzij een geweldig afstandsschot. Dankzij de zege bedraagt het gat tussen Real en koploper Barcelona acht punten. De Catalanen komen later op de zaterdagavond nog in actie. Almería staat vijftiende met twee punten boven de streep.

Real-trainer Carlo Ancelotti liet meerdere grote namen op de bank. Zo moesten onder meer Federico Valverde en Dani Carvajal het doen met een reserverol, waardoor Lucas Vázquez op de rechtsbackpositie stond en Dani Ceballos een kans kreeg op het middenveld. De Spanjaard stond naast Aurélien Tchouaméni en Toni Kroos. Voorin moesten Rodrygo, Benzema en Vinícius Júnior voor de goals zorgen.

Daar is de eerste al! ?? ?? ?????????????? duurde het voor Real Madrid om de score te openen en natuurlijk is het Benzema die zijn naam op het bord zet! ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridAlmería pic.twitter.com/wsfivkFWC5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 29, 2023

Real liet de spanning al heel snel uit de wedstrijd verdwijnen. Het eerste doelpunt van de wedstrijd viel na vijf minuten, toen Vinícius zijn nationaliteit eer aandeed met een fraaie dribbel en Benzema voor het doel een niet te missen kans aanbood: 1-0. De Fransman tekende na ruim een kwartier spelen voor zijn tweede van de wedstrijd. Dit keer zorgde de andere Braziliaanse flankspeler, Rodrygo, er met een dribbel vanaf rechts voor dat Benzema zijn tweede kon binnentikken: 2-0.

?????????????????? actie van Rodrygo ?? En natuurlijk staat Karim Benzema klaar om de 2-0 binnen te tikken ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridAlmería pic.twitter.com/zZZcxYq6xm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 29, 2023

In de fase daarna liep het niet al te soepel bij de ploeg van Ancelotti, wat leidde tot wat onvrede bij het publiek. Vijf minuten voor rust kreeg Real een strafschop. Lucas Vázquez werd klungelig onderuitgehaald door Largie Ramazani, waarna Benzema de kans op zijn hattrick niet onbenut liet: 3-0. Toen Real vlak voor rust al met zijn hoofd in de kleedkamers was, maakte Almería plots een treffer. Een scherpe voorzet van Ramazani werd simpel binnengelopen door Lazaro: 3-1.

WOW! Wat een ?????????????????? goal ?? Een fantastische pegel van Rodrygo, die de bal tegen de touwen jaagt alsof het niks is ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridAlmería pic.twitter.com/wLdaOBn1TB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 29, 2023

Desondanks kwam de zege van Real in de tweede helft nooit in gevaar. Sterker nog: Rodrygo maakte twee minuten na rust een einde aan alle illusies. De vleugelspeler werd aangespeeld op de rand van de zestien, draaide zich open en vond de kruising met een verwoestend schot: 4-1. Lucas Robertone kreeg desondanks de gelegenheid om de tweede treffer van de bezoekers aan te tekenen. Hij tikte binnen op aangeven van Francisco Portillo: 4-2. In het vervolg van de wedstrijd liet Real zijn klasse regelmatig zien, maar had het pech in de afronding. Zo troffen Rodrygo, Marco Asensio en Benzema de paal. Eduardo Camavinga vond het net nog wel, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Diep in blessuretijd raakte Asensio na een fraaie pegel ook nog eens de bovenkant van de lat.