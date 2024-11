Hattrick-held Harry Kane leidt Bayern München naar afgetekende zege

Bayern München heeft zijn ongeslagen status in de Bundesliga behouden. In eigen huis werd tegen FC Augsburg de hele wedstrijd gedomineerd, maar kwam de ploeg van Vincent Kompany moeilijk tot scoren. Uiteindelijk werd Harry Kane door twee benutte penalty’s en een mooi slotakkoord de matchwinner: 3-0.

Bayern was vanaf het begin van de wedstrijd de betere ploeg en creëerde kansen via Kingsley Coman, Jamal Musiala en Joshua Kimmich. De grootste mogelijkheid was echter voor Harry Kane, maar zijn inzet werd van dichtbij knap gekeerd door doelman Nediljko Labrovic.

In de tweede helft werden de kansen groter voor der Rekordmeister. Musiala kopte in de handen van Labrovic, waarna Leon Goretzka zijn kopbal met een grote boog op de lat zag ploffen. Daarna testte ook Michael Olise de doelman, die knap zijn doel schoon hield.

Na ruim een uur spelen kwam Bayern dan toch op voorsprong. Na ingrijpen van de VAR werd er hands van Mads Pedersen geconstateerd. Kane nam natuurlijk zijn verantwoordelijkheid en schoot de strafschop zeer overtuigend in de rechterbovenhoek: 1-0.

Ook na de openingstreffer bleef Bayern aanvallen, al leidde dat steeds minder tot grote mogelijkheden. Musiala en Kimmich kwamen nog met pogingen van afstand, maar het resultaat was het belangrijkste voor de koploper, dat ook in de slotfase niet meer in de problemen kwam.

In de blessuretijd werd het publiek in de Allianz Arena nog getrakteerd op een tweede doelpunt. Kane werd in de zestienmeter naar de grond gehaald en benutte daarna ook zijn tweede strafschop van de avond: 2-0. In de laatste minuut completeerde Kane met een uiterste krachtsinspanning zijn hattrick: 3-0.

De overwinning is goed voor het vertrouwen van de ploeg van Vincent Kompany, daar er een zware periode aankomt. In de Champions League wacht de ontmoeting met Paris Saint-Germain, waarna in de competitie Borussia Dortmund de volgende tegenstander is. In de DFB-Pokal volgt daarna de clash met Bayer Leverkusen.