Hartman probeert aankoop te regelen: 'Ik heb hem gestuurd: kom naar Feyenoord!'

Quilindschy Hartman staat na negen maanden revalideren voor zijn rentree bij Feyenoord. De 23-jarige linksback, die in maart een zware kruisbandblessure opliep, heeft de groepstraining hervat en richt zich op de competitiewedstrijd uit tegen Ajax begin februari. "Het gaat goed. Ik kan alweer alles doen met de knie", zegt Hartman op het trainingskamp van Feyenoord in Marbella tegenover de NOS.

Hartman verwacht dus nog een maand nodig te hebben om weer wedstrijden te gaan spelen. "Of ik sterker terugkomen moeten we gaan zien, maar ik voel me wel echt veel sterker dan hiervoor. En tijdens de training voel ik dat ik er voor de volle honderd procent alles mee kan doen."

"Een wedstrijd zal dadelijk weer heel anders zijn, met een andere intensiteit. Maar tot nu toe gaat het in ieder geval heel goed." De wedstrijd Ajax - Feyenoord van 2 februari staat al lange tijd rood omcirkeld in de agenda van Hartman.

Zaterdag verlaat Hartman het trainingskamp dat Feyenoord heeft belegd in Spanje. "We hebben niet supervaak elf tegen elf gespeeld de afgelopen tijd, omdat we zo veel wedstrijden speelden. En die heb ik wel nodig voor ik weer mag spelen. Daarom ga ik vandaag naar huis zodat ik met het Jong-elftal elf tegen elf kan voetballen."

Hartman had de afgelopen maanden meer vrije tijd dan hij zou hebben gewild. Langs de zijlijn valt het de linksback van Feyenoord op dat mensen voetbal soms iets te serieus nemen. "Ik vind het superleuk om te voetballen, maar soms nemen mensen het zo vreselijk serieus", zegt de verdediger tegen het Algemeen Dagblad, met wie hij ook spreekt in Marbella. "We moeten niet doen of heel de wereld ervan afhangt."

"Ik stuur spelers die Feyenoord wil hebben ook weleens een berichtje", onthult Hartman. "In de zomer nog naar Andreas Skov Olsen van Club Brugge: ‘Kom naar Feyenoord, joh.’ Lachen toch?’" Feyenoord dacht de Deense rechtsbuiten op Deadline Day binnen te gaan halen, maar Club Brugge hield het aanbod vanuit Rotterdam af.