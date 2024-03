Harry Vermeegen: ‘Johan Derksen is een man van twee gezichten'

Harry Vermeegen baalt dat er op televisie nog maar weinig spektakel te zien is. De televisiepresentator in ruste is wél fan van Vandaag Inside, zo vertelt de Amsterdammer in gesprek met Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters. "Johan Derksen is een man van twee gezichten", vindt Vermeegen.

Vermeegen maakte faam op de nationale televisie rond de jaren tachtig, negentig en nul. Op bezoek bij Luis Suárez in Liverpool om samen met de Uruguayaanse superster een kroket te eten, of samen met Victor Sikora en Mark van Bommel ballen met een noodgang op hun eigen huis laten schieten, het kon allemaal niet gek genoeg bij programma’s van de 73-jarige presentator.

Verslaggever Kusters was te jong om de gloriedagen van Vermeegen mee te maken, dus dook hij in de materie. Wat hem opviel was de mate van vrijheid die de presentator had. Zo kon hij een superster als Maradona ‘gewoon’ bij zijn hoofd pakken. Op de vraag of dit hedendaags nog kan, reageert Vermeegen: “Nee, tegenwoordig met al die perschefs is dat niet meer te doen, maar toen kon het gewoon omdat het entertainment was. Als je dit hedendaags bij Messi probeert, heb je vijftien beveiligers om je nek.”

Vandaag Inside

Vermeegen meent dat de televisiewereld softer is geworden. Een van de weinige programma’s die op goedkeuring kan rekenen is. Dit heeft volgens Vermeegen alles te maken met Johan Derksen.neemt geen blad voor de mond en raakt regelmatig in opspraak.

“Vandaag Inside is het enige dat nog een beetje leuk is op tv. Er gebeurt toch niks meer op de tv? We missen praatprogramma’s die wat meer de grens op zoeken. Zogenaamd zoeken ze de grens op bij Zondag met Lubach, maar dat is ook de braafheid ten top”, begint Vermeegen.

Volgens de Amsterdammer is er tegenwoordig, op VI na, geen enkel programma waarover de volgende dag bij de koffieautomaat wordt gesproken. “Wij zochten veel meer de grens op, zelfs de paus werd bij ons in de maling genomen. En juist daarom is VI het enige programma waarin nog een beetje wat gebeurd. Voor de rest is het een grote brei aan middelmatigheid en saaiheid”, beweert de programmamaker.

Johan Derksen

Het tweetal zet het gesprek voort door te praten over Derksen. “Johan speelt ook een rol. Hij heeft twee kanten. Een aardige en een narrige kant. Je kunt met Johan ongelofelijk veel lol hebben, hij kan geweldige anekdotes vertellen en met je lachen, maar hij kan ook tien meter verder lopen en bij wijze van spreken zeggen: ‘Die Vermeegen is toch een klootzak.' En dat wisselt hij zonder moeite af’, vertelt de Amsterdammer.

Ondanks dat Vermeegen al geruime tijd van de kijkbuis is, wordt hij nog regelmatig aangesproken op straat of via social media door kijkers. “Ik heb altijd gedacht dat mijn programma’s niet zo veel voorstelden en dat het vooral voor vermaak zorgde. Mensen bedanken mij voor het plezier dat ik ze heb bezorgd met mij op televisie. Dat betekent dat je die mensen toch vijf of tien minuten even hun zorgen hebt kunnen laten wegnemen en dat is werkelijk onbetaalbaar”, besluit hij.