Harry Kane oogst lof met opvallend gebaar na trofeewinst Bayern München

Harry Kane weigerde zaterdag de Visit Malta Cup-trofee omhoog te tillen na de voorbereidingszege van Bayern München tegen Tottenham Hotspur. Hij maakte het gebaar uit respect naar zijn oude club.

Een week eerder troffen de teams elkaar ook al, toen tijdens de tour van beide clubs door Zuid-Korea. In Seoul was Bayern ook toen te sterk voor Tottenham Hotspur. Der Rekordmeister won door goals van Leon Goretzka en Gabriel Vidovic met 2-1.

Tweets by footballontnt

Zaterdag, in Londen, bleek de ploeg van nieuwbakken trainer Vincent Kompany weer sterker dan the Spurs. De Zuid-Duitsers keken na nog geen minuut spelen tegen een achterstand aan, maar draaide die in de eerste helft nog om.

Dejan Kulusevski scoorde al binnen een minuut namens de ploeg van Ange Postecoglou. Via Dayot Upamecano, Serge Gnabry en Thomas Müller knokte Bayern zich naar een 1-3 voorsprong. Kulusevski speelde het slotakkoord: 2-3.

In de tweede helft kwamen ex-Spurs-spelers Kane en Eric Dier bij Bayern in de ploeg. Het leverde hen een oorverdovend applaus op van de fans aanwezig in het Tottenham Hotspur Stadium, waar overigens ook Micky van de Ven een helftje meedeed bij de thuisploeg.

Na afloop mocht Bayern een bokaal in de lucht hijsen, maar aanvoerder Kane weigerde dat te doen. Camerabeelden toonden hoe de Engelsman, die 435 wedstrijden speelde voor Tottenham, de aanvoerdersband afdeed en om die van de gewisselde Joshua Kimmich heen deed.

De aanvalsleider schudt zijn hoofd en lijkt 'nee' te roepen naar zijn teamgenoten, alvorens hij de uitleg biedt waarom hij de trofee liever niet omhoog tilt. Namens the Spurs won Kane overigens nooit een grote prijs.