Harde kritiek op Feyenoord en Arne Slot: ‘Kritisch vermogen is ver te zoeken’

Wim Kieft ziet een negatieve tendens ontstaan bij Feyenoord, zo schrijft hij in zijn nieuwste column in De Telegraaf. De oud-spits is van mening dat de lat omhoog moet in Rotterdam-Zuid om PSV het vuur aan de schenen te kunnen leggen. "Nu kan PSV zich een nederlaag veroorloven in de Johan Cruijff ArenA."

Kieft vindt het jammer dat Ajax - PSV een stuk minder interessant is geworden door het gelijkspel van Feyenoord tegen FC Twente (0-0) vorige week. "De schwung is eruit, de honger straalt er niet van af en het kritisch vermogen in De Kuip is ver te zoeken. Hoe kan het anders dat je niemand hoort over dat gelijkspel tegen FC Twente? Dan moet het toch stormen?", aldus Kieft.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Feyenoord kreeg tegen FC Twente een opgelegde kans om het duel in zijn voordeel te beslissen, maar Santiago Gimenez miste vanaf elf meter. PSV won op zijn beurt wel eenvoudig van Almere City (2-0) en vergrootte het gat daarmee naar twaalf punten.

Kieft ziet Arne Slot vooral klagen over het gebrek aan kwaliteit op de flanken. "Prima, maar hij heeft ze toch allemaal zelf gehaald of zijn goedkeuring eraan gegeven of eerder met ze gewerkt zoals Alireza Jahanbakhsh. In zo’n geval moet je ook bij jezelf te rade gaan als Arne Slot."

Het ontbreekt bovendien aan geloof bij Feyenoord, merkt Kieft. "Je hoort voornamelijk dat de ploeg zich richt op de tweede plaats die recht geeft op deelname aan de Champions League volgend seizoen. Maar met geloof in het consolideren van de landstitel en twee punten meer had Feyenoord bij winst van Ajax op PSV op zeven punten gekomen."

Waar Ajax en PSV het zaterdagavond al tegen elkaar opnemen, gaat Feyenoord zondag zelf op bezoek bij AZ. Het gat met de Alkmaarders is acht punten in het voordeel van de ploeg van Slot. Eerder dit seizoen won Feyenoord met 1-0 in De Kuip door een goal van Quinten Timber.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties