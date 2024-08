'Hansi Flick heeft duidelijke boodschap voor Frenkie de Jong bij FC Barcelona'

Hansi Flick wil niet dat Frenkie de Jong vertrekt bij FC Barcelona. Dat schrijft SPORT. Net zoals bijna elke zomer gaan er ook nu weer verhalen rond over een mogelijke uittocht van de 27-jarige spelmaker, maar daar wil Flick dus niets van weten.

De Duitser ziet De Jong als een essentieel onderdeel van zijn project in Barcelona. Flick heeft de clubleiding van de Catalanen dan ook gevraagd om de Nederlander onder geen beding te verkopen, zo klinkt het.

De Jong is de eerste keuze van Flick op het tweekoppige middenveld waarmee laatstgenoemde wil gaan spelen en daarom ziet de trainer het halen van een andere defensief ingestelde middenvelder niet als prioriteit, schrijft SPORT. “Toen hij bij Barça begon stemde hij ermee in om het beschikbare geld eerst te gebruiken voor een nieuwe aanvallende middenvelder.”

Die nieuwe aanvallende middenvelder is Dani Olmo geworden van RB Leipzig, dat liefst 55 miljoen euro ontving. “Barcelona had veel interesse in Mikel Merino van Real Sociedad, maar Flick gaf aan dat er genoeg middenvelders waren en dat als er niemand op die positie beschikbaar was op de markt, het beter was om niemand te contracteren”, aldus het medium.

De Jong is ‘onaantastbaar’, wat Flick betreft. “Bij Barcelona hopen ze dat hij beter gaat presteren onder de nieuwe trainer en dat hij, als hij zich belangrijk voelt, zal instemmen met een contractverlenging vóór het einde van het jaar.”

Geruchten over stap naar Manchester United

Eerder deze week gingen er nog geruchten rond in Engeland dat Manchester United een openingsbod van ruim vijftig miljoen euro op De Jong afgewezen had zien worden door Barcelona.

De club betaalde in de zomer van 2019 nog 86 miljoen euro aan Ajax om de spelmaker daar los te weken. De teller staat inmiddels op 213 wedstrijden voor De Jong namens de Catalanen, met wie hij de landstitel, beker en Super Cup veroverde.

Maandagavond werd de spelmaker nog licht uitgefloten door verschillende supporters bij de spelerspresentatie van Barcelona. Wat de reden daarvoor was is onbekend, al vermoeden veel Spaanse journalisten dat het te maken heeft met het torenhoge salaris dat De Jong opstrijkt bij Barcelona.