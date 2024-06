Hans Nijland kan in Nederland rentree maken als algemeen directeur

Hans Nijland staat mogelijk voor een rentree in het profvoetbal. De voormalig algemeen directeur van FC Groningen is bij FC Volendam in beeld voor diezelfde positie. Nijland bevestigt de interesse van de Eredivisie-degradant tegenover RTV Noord en laat weten een voorstel in beraad te hebben.

"Toen ik daar daar op gesprek kwam gaven ze heel snel aan dat ze graag wilden dat ik algemeen directeur zou worden", vertelt Nijland aan het Groningse medium. "Maar toen was ik volledig bezig met het bondsvoorzitterschap van de KNVB. Toen ik dat niet werd, kwam FC Volendam weer terug."

De voormalig directielid van FC Groningen was in de race voor het bondsvoorzitterschap bij de Nederlandse voetbalbond. Een week geleden werd bekend dat niet hij, maar Frank Paauw is gekozen voor die functie en dus is Nijland nog altijd niet weer actief in het profvoetbal.

Wel is hij de voorzitter van de amateurvereniging VV HSC uit Sappemeer, Groningen. Daar is Nijland sinds december 2020 actief, bijna anderhalf jaar na zijn vertrek bij FC Groningen.

Volendam ziet in de geboren Amstelvener de juiste persoon om rust te brengen binnen de organisatie. "Ik kan nu met eer en geweten zeggen dat ik nog geen besluit heb genomen. Maar ik vind FC Volendam een mooie club", aldus Nijland.

Rick Kruys

Naast de komst van Nijland is Volendam ook bezig met het aantrekken van een nieuwe trainer. Rick Kruys, vertrekkend trainer van VVV-Venlo, is daarvoor in beeld bij de nummer zeventien van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

"De gesprekken over het trainerschap met de Utrechter bevinden zich in de afrondende fase. Kruys zou naast Michael Dingsdag ook graag Sander Keller als assistent aan de staf toevoegen. Daarover is FC Volendam in gesprek met FC Utrecht", schrijft De Telegraaf.

