Hans Kraay pikt er één moment uit tijdens Villa - Ajax: ‘Een groot schandaal!’

Ajax heeft zichzelf ernstig tekort gedaan in de uitwedstrijd tegen Aston Villa, menen Mario Been en Hans Kraay junior in Goedemorgen Eredivisie. Met een beetje meer gogme hadden de Amsterdammers Ollie Watkins een rode kaart aangesmeerd voor zijn overtreding op Diant Ramaj, zo klinkt het.

Watkins ging na een kwartier spelen veel te stevig door op Ramaj en raakte de doelman van Ajax vol op de enkel. De Duitse goalie stond echter vrij snel op en zag hoe de spits van Aston Villa 'slechts' geel kreeg.

"Hij is een Duitser, maar dit is nou typisch Nederlands", aldus Been. "Hier is veel te weinig ophef over gemaakt, ook door de rest van de spelers van Ajax. Ik vind dit een rode kaart."

"Gebeurt dit bij een Italiaanse ploeg, dan rollen ze zeven keer heen en weer en gaat de VAR misschien wel kijken", vervolgt Been. "Dit had best kunnen helpen om misschien wel een resultaat te halen."

'Groot schandaal'

"Ik vind dit echt een van de grootste schandalen van de afgelopen maanden", haakt Hans Kraay in. "Het is werkelijk ongelooflijk. We weten heus wel dat het moeizaam gaat bij Ajax, maar als jij na een kwartier tegen tien man van Aston Villa kan komen te staan heb je gewoon een kans."

Kraay vond het net als Been een duidelijke rode kaart. "Dat ziet toch iedereen? Wat doen die mensen in het VAR-centrum? Die hebben deze beelden toch ook? Er zit niet één meneer aan de knoppen bij de VAR, maar er zitten er drie of vier."

Gek genoeg kwam niet Ramaj maar Watkins zelf het slechtst uit het duel. De spits bleef lange tijd geblesseerd liggen op het veld. Hij probeerde wel verder te spelen, maar moest na een half uur spelen alsnog gewisseld worden.

Vond jij het een rode kaart? Ja Nee Stem Vond jij het een rode kaart? Ja 74% Nee 26% Totaal aantal stemmen: 353