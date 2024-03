Hans Kraay perplex na strafschop Ould-Chikh: ‘Beste penalty van de hele wereld’

Walid Ould-Chikh heeft vrijdagavond op een hele bijzondere wijze een strafschop benut namens Roda JC. Hans Kraay jr. noemt de strafschop in de studio van ESPN ‘de beste van de wereld en omstreken’.

Na een half uur spelen werd Roda-buitenspeler Arjen van der Heide door Matteo Waem gevloerd in het strafschopgebied. Leidsman Dennis Higler aarzelde geen moment en wees naar de stip.

Penalty zonder aanloop!? Walid Ould-Chikh verrast de keeper ??#rjcado pic.twitter.com/VgGYyzu8zM — ESPN NL (@ESPNnl) March 8, 2024

Ould-Chikh ging achter de bal staan en schoot, meteen na het fluitsignaal van Higler, de bal uit stand in de onderhoek. Nick Marsman was nog bezig met gebaren maken, maar voor hij het wist lag de bal in het net.

“Dit heb ik nog nooit gezien. Dit is nog nooit vertoond. Dit is de beste strafschop van de hele wereld en omstreken”, zei Hans Kraay jr. in de rust van het schakelkanaal over de penalty.

Ook roemt de analist het lef van de FC Volendam-huurling. “Het staat 0-0 tegen ADO Den Haag hè? Als hij mist, dan kan hij meteen wisselen”, besluit hij in Voetbal op Vrijdag.



Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties