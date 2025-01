Hans Kraay: 'Mijn vader hield van hem en hij hield van mijn vader. Dat vind ik mooi'

Peter Houtman vertrekt na dit seizoen als stadionspeaker bij Feyenoord. De 67-jarige oud-spits heeft Alzheimer en zijn vrouw is ongeneeslijk ziek, waardoor Houtman bewust een stapje terug doet bij de Rotterdamse club.

Het nieuws over het aanstaande vertrek en de reden daarvoor is als een bom ingeslagen in de voetbalwereld. Uiteraard wordt ook zondag in Goedemorgen Eredivisie stilgestaan bij de ziekte van de enorm populaire Houtman.

''Dat nieuws kwam voorbij en dat is gewoon écht zwaar klote'', verzucht Henk Timmer, die Houtman enige tijd meemaakte bij Feyenoord. ''Het is echt een wereldgozer. Als je ruzie krijgt met Peter, ligt het aan jezelf. Écht sneu.''

Journalist Sjoerd Mossou omschrijft Houtman als 'het zonnetje in De Kuip'. ''Die kan duister en rauw zijn, maar Peter is altijd het opgewekte figuur. Een prachtige man, die met zijn stem voor een goede sfeer in het stadion zorgt.''

''Je hebt maar weinig mensen zonder vijanden in de voetballerij, maar hij is er één van'', is Mossou zeer onder de indruk van het vriendelijke en opgeruimde karakter van de bij Feyenoord vertrekkende Houtman.

Hans Kraay junior verwijst naar het feit dat Houtman bij Feyenoord trainde onder zijn vader Hans Kraay senior. ''Mijn vader hield van hem en hij hield van mijn vader. Dat vind ik mooi. Er zijn maar weinig spelers die harder kunnen koppen dan schieten, maar hij kon dat wél. Écht geweldig.''

''Als je met ziel en zaligheid al 27 jaar speaker van Feyenoord bent, heeft vertellen dat je Alzheimer hebt je slapeloze nachten bezorgd. Dit was zijn geluk'', aldus de geschrokken Kraay.