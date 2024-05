Hans Kraay junior ziet bizarre taferelen in Kerkrade: ‘Werkelijk ongelooflijk’

Hans Kraay junior heeft met stijgende verbazing gekeken naar de ongekende apotheose op de één na laatste speeldag van de Keuken Kampioen Divisie. Roda JC Kerkrade dacht ondanks een late gelijkmaker van FC Groningen tegen Telstar gepromoveerd te zijn, omdat de stadionspeaker van Limburgers aankondigde dat Telstar op 2-1 was gekomen. Dat zou genoeg zijn geweest voor Roda om te promoveren, maar van een 2-1 in Velsen-Zuid was nooit sprake.

Roda wist zich in de tweede helft te ontdoen van SC Cambuur, wat inhield dat áls Groningen zou verliezen van Telstar, directe promotie een feit was. Lang zag het daar ook naar uit. Groningen was geen schim van zichzelf en ontsnapte meermaals aan de 2-0.

Diep in blessuretijd maakte Thom van Bergen er alsnog 1-1 van, waardoor de Roda-supporters, die op dat moment al feest vierden op veld, gedesillusioneerd achterbleven. Van teleurstelling was echter maar heel even sprake, toen de stadionspeaker van Roda even later meldde dat Telstar op 2-1 was gekomen. Een volksfeest barstte los, terwijl heel Nederland wist dat het 'gewoon' nog 1-1 stond bij Groningen. De stadionspeaker meldde vervolgens dat er een treffer van Telstar afgekeurd zou zijn.

"Deze ontknoping is werkelijk ongelooflijk, de neutrale kijker hoopte natuurlijk op dé ontknoping FC Groningen - Roda JC volgende week", blikt Kraay junior terug. "Maar wat de Roda-supporters hebben gehoord is natuurlijk verschrikkelijk. Waar heeft de scheidsrechter ook zeven minuten blessuretijd vandaan gehaald?"

"Dit is werkelijk ongelooflijk. Het doet me een beetje denken aan Huub Stevens, die als trainer van Schalke 04 ook een keer dacht dat hij de titel had gepakt en op het laatste moment nog werd ingehaald. Hij werd alleen niet ingehaald door een speaker."

"Jaren en jaren hebben de supporters van Roda pijn geleden! Vorig jaar zijn ze vijftiende geworden. Als dan de speaker, die je toch wel vertrouwt, roept dat het 2-1 voor Telstar is geworden tegen Groningen."

"Je wordt dan zo de ellende in gepraat, gejaagd. Voor die mensen is het verschrikkelijk. Ik hoop dat iedereen nog een normale hartslag heeft, want ik kan me voorstellen dat je hier he-le-maal gek van wordt."

