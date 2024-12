Hans Kraay junior weet zeker wie de spits van het Nederlands elftal moet zijn: 'Dan maakt hij het verschil'

Wat Hans Kraay junior betreft bestaat er geen discussie over: als Memphis Depay fit is, hoort hij in de punt van de aanval te staan bij het Nederlands elftal. Die mening verkondigt de analist bij het ESPN-programma Voetbalpraat. Volgens Kraay kan de Corinthians-aanvaller het verschil maken in Oranje.

In de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) bleek Memphis andermaal de talisman van de Braziliaanse subtopper, die eerder dit seizoen nog met degradatie werd bedreigd. Met twee doelpunten, waaronder een prachtige vrije trap, had de voormalig PSV'er een reuzenaandeel in de 3-0 zege op Bahia.

Karim El Ahmadi is dan ook gecharmeerd van het spel van Memphis. "Hij maakt op mij wel echt een goede indruk. Tuurlijk, ik heb niet hele wedstrijden gezien, maar hij maakt goals en geeft assists geeft. En ik moet zeggen dat hij er best wel goed uitziet qua body, hij ziet er afgetraind uit."

"Ik vind dat je zo'n speler altijd moet oproepen (voor het Nederlands elftal, red.), vooral omdat hij nu alles speelt", is de oud-middenvelder kraakhelder over Memphis' kansen in Oranje. "En ze spelen volgens mij ook best veel wedstrijden in Brazilië."

"Zij (Corinthians, red.) stonden echt op een plek om eruit te gaan (te degraderen, red.) en hij was niet fit, sporadisch liet hij zien klasse zien. Maar de cijfers liegen niet. Sinds hij daar speelt, gaat het goed", voegt Kraay toe. "En hij wordt nu steeds meer afgetraind."

"Ik denk echt, en dat is maar een boerenlullenidee, dat het Nederlands elftal met een afgetrainde en fitte Memphis nog wel kans heeft om het de grote landen lastig te maken. Hij is pas 31 (Memphis is 30 jaar oud, red.) en we hebben geen onomstreden spits. We hebben eigenlijk overal onomstreden spelers, maar we hebben geen onomstreden spits, toch?"

"Als je ziet hoeveel goals hij heeft gemaakt voor het Nederlands elftal en dat hij iedere week speelt...", neemt El Ahmadi het discussiestokje over. "Je kan ook niet zeggen dat de Braziliaanse league heel veel slechter is dan de Eredivisie, vind ik. En ik vind hem een speler die voetballend betere kwaliteiten heeft dan de spitsen die de afgelopen tijd in Oranje hebben gespeeld."

"Als hij fit is, maakt hij het verschil voor ons", durft Kraay te verzekeren. "Dan is hij voor mij de eerste keus in de spits."