Hans Kraay junior prijst één speler bij Nederlands elftal: 'Geweldig, lijm aan zijn schoenen!'

Hans Kraay junior zag het Nederlands elftal geen beste wedstrijd op de mat leggen in Bosnië en Herzegovina, maar is wel bijster lyrisch over één actie van Noa Lang. "Lijm aan zijn schoenen!", zo sprak de analist uit bij de nabeschouwing van ESPN.

Oranje speelde in de laatste interland van het kalenderjaar een redelijke eerste helft, maar na de hervatting zag het Bosnië in een mindere fase van Nederland langszij komen: 1-1.

De openingstreffer kwam op naam van Brian Brobbey. De naar doelpunten snakkende spits kopte binnen met de zijkant van zijn hoofd. De assist op die goal kwam van Noa Lang.

Eerder in het duel maakte de buitenspeler annex rapper al indruk met een uiterst fraaie aanname. Uit een lange trap van doelman Mark Flekken legde Lang het leer in één keer dood met de zijkant van de voet, om vervolgens snel door te spelen op Justin Kluivert.

Kraay genoot nadrukkelijk van dat moment van genialiteit. "Geweldig, de aanname van de avond", bestempelt Hansie de actie van Lang.

"(Hij heeft, red.) lijm aan zijn schoenen, een waanzinnige aanname van Lang", concludeert Kraay. "Dit was voor mij hét hoogtepunt van de avond."

De aanval waarin Lang zijn geweldige balcontrole liet zien leverde een reuzenkans op voor Brobbey. Slechts twee Bosniërs scheidden de Ajacied en het doel.

Om zijn tegenstander te passeren haalde Brobbey een dubbele schaar uit de trukendoos. Halverwege zijn actie tikte hij zelf de bal weg met de hak. "Als hij dit zelf ziet, kan hij er hartstikke hard om lachen. Ik ga hem niet uitlachen hoor", besluit Kraay.