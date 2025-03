Hans Kraay junior noemt twee ‘nieuwe’ spelers die Ronald Koeman in Nations League-duel met Spanje laat starten bij Nederlands elftal

Het Nederlands elftal neemt het op 20 en 23 maart op tegen Spanje in het kader van de Nations League-kwartfinale. Hoewel de definitieve selectie van bondscoach Ronald Koeman nog niet bekend is, denkt Hans Kraay junior al twee spelers te weten die starten in het tweeluik.

In november rondde Oranje de groepsfase van het landentoernooi af met een gelijkspel in Bosnië en Herzegovina (1-1). Het was het einde van een wisselvallige campagne, waarin de tweede plek werd veiliggesteld, op een gepaste afstand van vijf punten van nummer één Duitsland.

Hierop volgde een periode van ruim vier maanden zonder interlandvoetbal, wat Koeman ruim tijd gaf om zijn selectie te heroverwegen. In zijn voorlopige keurkorps in februari had hij bijvoorbeeld geen ruimte voor het Manchester United-duo Matthijs de Ligt-Joshua Zirkzee.

Laatstgenoemde zag concurrent Memphis Depay terugkeren in het vizier van Koeman. Kraay verwacht meteen een belangrijke rol voor de haarbanddragende aanvaller van Corinthians.

“Ik weet bijna zeker dat Memphis Depay in de spits staat. Hij is fit geworden bij Corinthians, hij heeft weer diepte in zijn spel, hij scoort, en is op dit moment eigenlijk de enige 9 in topvorm”, redeneert de markante analist in zijn column voor Voetbal International.

“Je gaat als Koeman niet voor niets 24 uur in een vliegtuig zitten om even met Memphis te praten om te vragen hoe het met zijn buurvrouw is. Memphis gaat tegen Spanje starten en terecht.”

Daarnaast voorspelt Kraay een basisplek voor Jan Paul van Hecke, de centrumverdediger die verdienstelijk presteert bij Brighton & Hove Albion in Engeland. “Ik was vorige week drie dagen in Brighton en daar vertelde Joël Veltman mij dat hij elke week geniet van die uitstekende rechter centrale verdediger van hen, Jan Paul van Hecke”, vertelt Kraay anekdotisch.

“Koeman was er twee weken eerder en zag tegen Chelsea wat Veltman elke week ziet. Een ijzersterk duellerende Van Hecke, aan de bal altijd de oplossing vooruit zoeken, geweldig in de rugdekking”, somt de oud-middenvelder de kwaliteiten van Van Hecke op, “en misschien op dit moment mijn zeer gewaardeerde Stefan de Vrij voorbij.”