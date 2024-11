Hans Kraay junior noemt international Nederlands elftal die zijn basisplaats waarschijnlijk verliest aan Frenkie de Jong

Hans Kraay junior is blij dat Frenkie de Jong weer bij de selectie van het Nederlands elftal zit. Vrijdag werd bekend dat de 27-jarige middenvelder voor het eerst sinds september vorig jaar weer bij de Oranje-selectie zit, en Kraay zou hem de komende interlands meteen opstellen.

De Jong is normaliter een vaste kracht op het middenveld van Nederland. Door meerdere enkelblessures kwam hij echter al ruim een jaar niet meer in actie voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

Nu is zijn rentree dus aanstaande, en daar is Kraay blij mee. “Ik ben groot fan van Frenkie”, vertrelt hij in Voetbal op Vrijdag van ESPN. “Niet alleen ik, wij houden natuurlijk allemaal van mooi voetbal. De dribbel, het altijd aanspeelbaar zijn, ook in de dekking… Ik zou hem er ook gelijk inzetten.”

“We hadden Wieffer, voor z’n blessures, die geweldig was”, gaat Kraay verder. “Reijnders was geweldig, Koopmeiners kwam eraan. We hadden er zoveel, dat we op een gegeven moment dachten dat we best wel zonder Frenkie konden. Zo gaat dat ook in de voetballerij.”

Toch denkt de analist dat dat niet zo is, en daarom zou hij De Jong meteen weer in de basis zetten. “Gewoon op z’n eigen plek, links in de controle. Dan zou ik Gravenberch, die het fantastisch weer deed tegen Leverkusen en altijd speelt, rechts in de controle zetten. En dan zou ik Reijnders op tien zetten”, stelt Kraay zijn ideale Oranje-middenveld samen.

In de laatste twee interlands, tegen Hongarije (1-1) en Duitsland (1-0 nederlaag), stond Quinten Timber nog op de plek waar Kraay nu dus De Jong neer zou zetten. De analist denkt echter dat Timber er goed aan doet om even rust te nemen.

“Ik kan me wel voorzetten dat de pijp af en toe bij hem helemaal leeg is. Die heeft me een energie geleverd, en een partijtje goed gespeeld. Die snakt best wel naar een interlandbreak, waarin hij even rustig aan kan doen”, besluit hij.