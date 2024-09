Hans Kraay junior likt zijn vingers af bij één Oranje-speler: 'Hij is zó intelligent'

Hans Kraay junior heeft genoten van het spel van Joshua Zirkzee tegen Bosnië en Herzegovina. De spits van Manchester United was bij zijn basisdebuut meteen trefzeker en legde bovendien een goede wedstrijd op de mat. Kraay had Zirkzee laten staan tegen Duitsland.

Dat laatste gaat niet gebeuren, daar Ronald Koeman al heeft aangegeven met Brian Brobbey te zullen starten. De bondscoach wil beide spitsen aan het werk zien, waardoor dinsdag de voorkeur uitgaat naar de spits van Ajax.

"Ik heb zelden een jongen van 21 (23, red.) gezien die het zo op een rij heeft", is Kraay lovend over Zirkzee bij ESPN. "Gravenberch, Reijnders, Schouten en Simons waren heel goed, maar dat komt allemaal een beetje door hem. Je kan met hem zó fijn voetballen."

Kraay mist soms wel wat gif bij Zirkzee. "Maar ik denk dat hij het type kan zijn dat elk jaar minimaal twintig goals maakt. Hij was vanavond gewoon heel goed, of hij nou wel of niet inzakt. Een hele fijne voetballer om mee samen te spelen."

Dan komt de vergelijking met Memphis ter sprake. "Ze zijn wel met elkaar te vergelijken, want Memphis is ook niet iemand die in de punt blijft staan", stelt Kraay. "Ze zakken allebei soms terug uit de spits."

Zirkzee was volgens Kraay betrokken bij de mooiste aanval van de avond. De spits kaatste met Reijnders, waarna laatstgenoemde de bal op de onderkant van de lat krulde. "Zirkzee weet, op het moment dat hij hem geeft, dat hij hem niet te hard moet geven."

"Hij geeft hem met precies de juiste snelheid, zodat Reijnders met zijn binnenkant kan krullen. Zirkzee is zó intelligent. Hij geeft hem niet alleen in de loop mee, hij geeft hem ook nog zo dat hij niet te hard is en op de linker van Reijnders komt. Dat vind ik zo mooi."