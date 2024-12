Hans Kraay junior: ‘Dat is de mooiste speler die op de Nederlandse velden rondloopt’

Hans Kraay junior kan enorm genieten van Mika Godts, zo laat de analist van ESPN weten in een video-item van Voetbal International. Volgens Kraay is de jonge buitenspeler van Ajax de mooiste speler die op de Nederlandse velden rondloopt.

Kraay is een ‘enorme fan’ van de Belgische tiener. “Alles aan Mika Godts vind ik mooi. Zijn aanname met de buitenkant, dribbels en zelfs de manier waarop zijn sokken zitten. Alles is mooi, zelfs wanneer hij verschrikkelijk speelt.”

“Ik vind Mika Godts de mooiste speler die op de Nederlandse velden rondloopt. De ene keer gaat het heel goed en dan weer slecht, maar dat maakt mij niet uit. Ik geniet van alles”, aldus Kraay.

2024 was het jaar van de absolute doorbraak van Godts bij Ajax. De negentienjarige buitenspeler staat inmiddels op 45 officiële duels namens de hoofdmacht, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 8 assists.

Volgens Transfermarkt is Godts inmiddels 10 miljoen euro waard. Halverwege november verlengde hij zijn contract bij Ajax tot medio 2029.

Ajax nam Godts in januari 2023 voor 1 miljoen euro over van KRC Genk. Een jaar later werd hij definitief overgeheveld naar het eerste elftal.

Godts hoopt in 2025 te debuteren in het nationale elftal van België. Momenteel is hij nog jeugdinternational bij de Rode Duivels.