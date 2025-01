Hans Kraay junior benoemt twee opvolgers voor Sem Steijn bij FC Twente

Hans Kraay junior weet zeker dat Sem Steijn na dit seizoen gaat vertrekken bij FC Twente. De analist benoemt in gesprek met ESPN twee spelers die de Enschedeërs zouden kunnen halen als opvolger van de veelscorende middenvelder.

De ervaren analist is ervan overtuigd dat Steijn aankomende zomer een vervolgstap gaat maken. “Honderd procent. De buitenlandse clubs gaan komen. Uit Engeland, uit Duitsland en de Nederlandse topclubs komen ook”, aldus Kraay junior.

De analist van ESPN schuift twee spelers naar voren als potentiële opvolgers van Steijn. “Ringo Meerveld (Van Willem II, red.) is zo'n technisch fijn besnaarde voetballer. In die assist op de 1-1 van Behounek, tegen Twente, die slalom, zit gewoon de kern van zijn voetbalkwaliteiten. Je ziet aan alles dat hij echt heel erg goed wordt”, begint Kraay junior.

“Ik neem aan dat AZ en Twente hem al volgen”, aldus de 65-jarige Nederlander. “Dat is zijn niveau, subtop van Nederland. Dus ik denk ook dat dat zijn vervolgstap zal zijn. Om de opvolger te worden van Steijn - want die gaat 100% weg bij Twente - moet hij wel meer goals gaan maken. Bij Twente zie ik hem meer als fladderende linksbuiten”, analyseert de voormalig trainer.

Kraay junior schuift vervolgens een tweede speler naar voren. “Maar als zijn opvolger (van Steijn, red.) denk ik toch meer aan Jakob Breum. Die maakt die doelpunten namelijk wel. Hij heeft inmiddels 8 goals en 6 assists op zijn naam. Dat is heel erg knap als je bij Go Ahead Eagles speelt”, stelt de analist.

“Wat een mooie 'nummer 10' is dat zeg. Hij heeft een zeldzaam mooi eerste balcontact. Hij is bijna altijd in 'de 16' te vinden, in de rug van Victor Edvardsen. Hij voetbalt altijd met zijn kin omhoog. Met andere woorden, hij kijkt om zich heen, als hij aan de bal is. Zelfs voordat hij aan de bal is al. Prachtige speler”, sluit de ESPN-analist af.

De ontwikkeling van Breum komt mede door trainer Paul Simonis, die op complimenten van Kraay junior kan rekenen. “Ik zie echt een wekelijkse ontwikkeling in het mooie voetbalspel van Go Ahead. Want zij spelen echt voetbal zoals het bij een subtopper gespeeld moet worden. Mooi, verzorgd en aantrekkelijk."