Valentijn Driessen noemt Eredivisie-club met 'middelmatige spelers' die beter voetbal dan Ajax speelt

Valentijn Driessen is onder de indruk van Go Ahead Eagles en trainer Paul Simonis. Dat laat de chef voetbal van De Telegraaf blijken in zijn column van maandag. Driessen is van mening dat Ajax-trainer Francesco Farioli een voorbeeld moet nemen aan de club uit Deventer.

“Go Ahead Eagles liet tegen Fortuna Sittard niet voor het eerst zien één van de best voetballende ploegen in de Eredivisie te zijn volgens de Hollandse School", begint Driessen zijn verhaal.

Kowet wist uiteindelijk met 0-3 te winnen in het Fortuna Sittard Stadion dankzij een hattrick van Jakob Breum. Driessen vindt de huidige zevende plaats een uiterst knappe prestatie. “Rookie-coach Paul Simonis (39 jaar) doet dit met een verzameling van middelmatige spelers.”

Driessen is een stuk minder positief over de nummer twee van de Eredivisie. “Het afzichtelijke voetbal van Ajax steekt daar schril bij af. Alles voor het resultaat in Amsterdam.”

Driessen vindt dat het resultaat momenteel te heilig is bij de recordkampioen. “Alsof Ajax en trainer Francesco Farioli met al zijn internationals en de huisstijl van de club niet driekwart van de Eredivisie-ploegen kan oprollen.”

“Toch zeker hekkensluiter RKC wel in de Johan Cruijff ArenA. Alleen al bij het noemen van de naam van het stadion van Ajax doet het huidige spel ondanks de tweede plaats pijn aan oren en ogen”, besluit Driessen.

Go Ahead Eagles en Ajax speelden in september tegen elkaar. De wedstrijd in de Adelaarshorst eindigde in 1-1. Op 23 februari ontmoeten de elftallen van Simonis en Farioli elkaar opnieuw in de Johan Cruijff ArenA.