'Hakim Ziyech neemt na moeizame maanden besluit over toekomst bij Galatasaray'

Hakim Ziyech wil het seizoen afmaken bij Galatasaray, zo bevestigt de Turkse journalist Ethem Sündük, werkzaam voor onder meer GOAL, woensdag aan Voetbalzone. De kenner van het voetbal in Turkije benadrukt wel direct dat de grootmacht uit Istanbul het liefst zo snel mogelijk afscheid wil nemen van de aanvallende middenvelder.

Ziyech (31) kende een tegenvallende start van dit seizoen. Vanwege een hamstringblessure miste de voormalig Ajacied maar liefst zeven wedstrijden van Galatasaray. De teller staat voorlopig op slechts 114 minuten, verdeeld over drie wedstrijden, in de Turkse Süper Lig. In die reeks tekende Ziyech voor één assist.

Door onder meer de blessuregevoeligheid en de mindere prestaties werd Ziyech reeds gelinkt aan een winters vertrek bij Galatasaray. Er gingen reeds geruchten dat de middenvelder in januari voor een club uit de Major League Soccer zou kiezen. Ziyech zou nu echter tot het einde van de jaargang bij zijn huidige club willen blijven.

Ziyech beschikt bij Galatasaray over een contract tot medio 2025. Vanwege een zogeheten performance optie in zijn verbintenis is er de mogelijkheid dat er een jaar aan vast wordt geplakt. Ziyech moet dan wel een bepaald aantal wedstrijden spelen voor de Turkse topclub.

Volgens Sündük ziet de leiding van Galatasaray echter weinig heil in het verlengen van de samenwerking met Ziyech, die vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor Cim Bom en afgelopen zomer Chelsea definitief achter zich liet.

Ziyech werd overigens niet opgeroepen voor Marokko voor de aankomende kwalificatieduels richting de Afrika Cup. Bondscoach Walid Regragui benadrukt dat dat is omdat de aanvallende middenvelder vanwege de gescheurde hamstring wedstrijdritme mist.

''Ik was verbaasd over het rumoer rondom het ontbreken van Ziyech. Hij heeft er bijna twee maanden uitgelegen. Ziyech moet eerst weer in vorm komen, voordat hij in aanmerking komt voor een oproep. En verder zijn er geen problemen met hem.''