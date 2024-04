Haaland geeft niet thuis: ‘Hij lijkt bijna op een speler uit de vierde klasse’

Erling Haaland moet zijn veldspel flink gaan verbeteren, zo oordeelt Roy Keane in de studio van Sky Sports na de topper tussen Manchester City en Arsenal (0-0) van zondagmiddag. De 23-jarige Noor kwam er niet aan te pas tegen the Gunners en dat kwam mede door zijn spel aan de bal. “Hij lijkt bijna op een speler uit de League Two”, zegt Keane.

Haaland wist zondagmiddag, mede dankzij de goede optredens van William Saliba en Gabriel Magalhães, geen vuist te maken. De spits van the Citizens noteerde geen enkel schot op doel en kon zijn ploeg daardoor niet aan de overwinning helpen.

Liverpool werd daardoor de grote winnaar van het weekend, daar the Reds twee punten uitliepen op de concurrenten en nu twee punten los staan van nummer twee Arsenal.

Haaland steekt al meerdere wedstrijden in mindere vorm en staat inmiddels vijf duels droog. Ook Keane zag dat de 31-voudig international van Noorwegen het lastig had in de topper tegen Arsenal. “Zijn veldspel is echt heel zwak, niet alleen vandaag.”

“Voor het doel is hij de beste ter wereld, maar zijn veldspel, voor zo’n speler, is heel zwak. Dat moet hij echt verbeteren. Hij lijkt bijna op een speler uit de League Two (de vierde klasse van Engeland, red.)”, vervolgt Keane. “Zo zie ik het. Zijn veldspel moet echt verbeteren, wat ook zal gebeuren de komende jaren.”

Micah Richards is het met zijn collega aan tafel eens. “Wanneer Manchester City een doeltrap had ging Arsenal één op één dekken. Toen Stefan Ortega een lange bal gaf gebruikte Haaland niet zijn lengte, fysiek en kracht om de bal vast te houden en vervolgens mee te geven aan anderen.”

De huidige vorm van Haaland baart Richards echter geen zorgen. “Je hebt altijd nog hele goede spelers als Phil Foden, Kevin De Bruyne en Bernardo Silva in het elftal, waardoor je altijd wel aanvoer krijgt. Dat zagen we vorig seizoen ook. Dit seizoen heeft Haaland veel doelpunten (29, red.) gemaakt, maar we kijken altijd naar hoe spelers zich verder kunnen ontwikkelen. Zijn spel als aanspeelpunt kan nog wel wat werk gebruiken.”

