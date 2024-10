Haaland beëindigt Premier League-droogte en bezorgt matig Manchester City minimale zege

Manchester City heeft zaterdagmiddag een krappe overwinning geboekt in de Premier League. In het eigen Etihad Stadium was de ploeg van manager Pep Guardiola te sterk voor Southampton: 1-0. Erling Braut Haaland tekende al vroeg voor de openingstreffer en wist zo na drie Premier League-duels zonder goal weer eens een competitietreffer te maken. Man City is in ieder geval voor even de nieuwe koploper, al gaat Liverpool, dat twee punten minder heeft, zondag nog op bezoek bij Arsenal.

Bij Manchester City moest Nathan Aké het stellen met een reserverol. De linksback zag Guardiola op linksback de voorkeur geven aan Josko Gvardiol. Haaland stond vanzelfsprekend in de punt van de voorhoede. De Noor werd vlak achter hem bijgestaan door Matheus Nunes, Bernardo Silva, Phil Foden en ex-PSV'er Sávio. Bij Southampton begon ex-AZ'er Yukinari Sugawara op de bank, net als (voormalig) Ajax-target Kamaldeen Sulemana.

Southampton trad aan in een 5-4-1-formatie, in een poging Manchester City zo lang mogelijk van scoren af te houden. The Saints hielden nog geen vijf minuten stand. Nunes gaf voor vanaf links en zag Haaland met een onorthodoxe voetbeweging scoren: 1-0. De vroege openingstreffer deed de wedstrijd geen goed. Southampton was amper bij machte om gevaar te stichten, terwijl Man City niet per se vol hoefde te gaan en dat dan ook niet deed.

Nunes speelde een goede wedstrijd aan de linkerkant en ging niet lang na zijn assist ook op zoek naar eigen glorie. De Portugees trok naar binnen, omzeilde een directe tegenstander en stuurde zijn gevaarlijke schot net langs de verkeerde kant van de paal. Man City bleef echter tegenvallen en wist weinig te creëren. Haaland kreeg plots wel veel ruimte rond de zestien, waar hij niets mee deed door tegen een verdediger aan te schieten.

Op slag van rust redde Aaron Ramsdale op een hard schot van Mateo Kovacic en daar leek het wat betreft de eerste helft bij te blijven. Niets bleek echter minder waar. Southampton schakelde snel op het middenveld en na een diepe bal kreeg de eenzame spits Cameron Archer een reuzenkans. De spits ging voor eigen succes in de korte hoek, maar schoot net te hard en zag zijn poging op de lat uiteenspatten.

Aan het begin van de tweede helft kreeg ook Man City een aantal enorme kansen. Een subtiele voorzet van Sávio belandde bij de tweede paal bij Haaland, die tot ongeloof van alles en iedereen naast schoof. Even daarvoor zag de Noor een kopbal van de lijn worden gehaald en werd zijn daaropvolgende kopbal gekeerd door Ramsdale.

Man City teerde op zijn minimale voorsprong, Southampton wist ook na rust in aanvallend opzicht weinig te bewerkstelligen. Toch hadden de bezoekers wel wat momentjes. Zo schoot Adam Armstrong uit vrij kansrijke positie hoog over en werd een andere invaller, Paul Onuachu, in blessuretijd bereikt bij de tweede paal. De voormalig Jupiler Pro League-ster zag zijn kopbal onschadelijk gemaakt worden door de City-defensie. Aan de andere kant miste Haaland nog een kans, door van dichtbij tegen Ramsdale aan te schieten. Gevolgen had de misser van de matchwinner niet.