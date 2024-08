Erling Braut Haaland al vroeg in het seizoen op schot: knappe hattrick tegen Chelsea

Manchester City heeft in de nacht van zaterdag op zondag in een doelpuntrijk duel gewonnen van Chelsea. De ploeg van Pep Guardiola was in het Ohio Stadium in Columbus met 4-2 te sterk voor the Blues. Erling Braut Haaland nam met een hattrick het grootste gedeelte van de doelpuntenproductie voor zijn rekening.

Guardiola had naast Haaland, die de aanvoerdersband droeg, onder meer basisplaatsen ingeruimd voor Jack Grealish, Mateo Kovacic en Josko Gvardiol. Nathan Aké sluit vanwege vakantie later aan.

Bij Chelsea waren er onder meer basisplaatsen weggelegd voor Mykhailo Mudryk, Reece James, Moises Caicedo en enzo Fernandez. Engelse media schrijven daags na de oefennederlaag dat manager Enzo Maresca 'reden tot bezorgdheid' heeft.

Het was namelijk Haaland die genoot van een vruchtbare avond in het Ohio Stadium. De spits mocht al na vier minuten aanleggen vanaf elf meter nadat hij zelf gevloerd werd. Robert Sánchez werd kansloos gelaten: 1-0.

De Noorde sterspeler schoot met scherp, want amper een minuut na de openingstreffer lag de bal opnieuw in het net. Vanaf de aftrap verspeelde Caicedo de bal, waarna Haaland met rechts kon afrondden: 2-0.

De derde City-treffer volgde tien minuten na rust. Oscar Bobb ontving de bal aan de rechterkant van het veld, trok met links naar binnen en schoot flitsend raak in de korte hoek: 3-0. Een minuut later completeerde Haaland zijn hattrick op aangeven van James McAtee.

Net als in de eerste helft liet Chelsea zich vanaf de aftrap de kaas van het brood eten. Opnieuw ging het mis in de opbouw, waarop McAtee onderschepte en zijn Noorse collega in stelling bracht: 4-0.

Chelsea speelde zich het schaamrood in het laatste kwart van de wedstrijd van de wangen, onder meer door het inbrengen van Noni Madueke en Raheem Sterling. De ex-PSV'er bracht de bal na een klein uur spelen voor het doel, waarna Sterling klaar stond om af te drukken.

Het slotakkoord kwam in de absolute slotfase van Madueke. De buitenspeler werd gelanceerd vanaf eigen helft en genoot een vrije doortocht richting het doel van de ingevallen Scott Carson: 4-2.