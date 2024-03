Gullit denkt te weten wie nieuwe trainer Ajax wordt: ‘Gerucht gaat in Amsterdam’

Ruud Gullit denkt dat Frank de Boer de nieuwe trainer van Ajax gaat worden. Dat vertelt hij maandagavond in Rondo op Ziggo Sport. John van ’t Schip stopt na dit seizoen in principe als trainer om een technische functie bij Ajax te vervullen, waardoor de Amsterdammers op zoek moeten naar een nieuwe hoofdtrainer.

Vorige week maakte de NOS bekend dat er momenteel bij Ajax drie namen rondgaan die de nieuwe trainer van Ajax zouden kunnen worden: Dave Vos, Pepijn Lijnders en Pascal Jansen.

Toch is ook De Boer nog een optie, volgens Gullit. “Het gerucht gaat dat Frank de Boer de nieuwe trainer wordt. Dat gerucht gaat in Amsterdam”, weet hij.

Een trainer die al zou zijn aangeboden bij de hoofdstedelingen, is Graham Potter. Als later in Rondo het vraagstuk over de nieuwe trainer van Ajax nogmaals ter sprake komt, laat tafelgast Jan Mulder blijken dat hij de Engelsman wel geschikt vindt.

“Ik vind hem oké. Bij Chelsea ging het niet goed, maar dat ligt ook aan die club”, aldus Mulder. Vervolgens gaat Gullit, die naast hem zit, daarop in.

“Nee, dat ligt daar niet aan. Hij ging voor het eerst naar een club op het hoogste niveau. Zelfs Potter werd genoemd bij Manchester United, als opvolger van Ten Hag. Dan denk ik: hoe is dat nou mogelijk? Ik kan me dit ook niet voorstellen.”

“Ik hoop dat Van ’t Schip zal blijven, maar ik denk dat het De Boer wordt”, gaat Gullit verder. Youri Mulder en Arthur Numan sluiten zich bij hem aan. “Er zijn weinig keuzes”, aldus Numan. “En hij is natuurlijk vrij.”

De Boer werd als trainer vier keer landskampioen met Ajax. Daarna was hij nog actief als trainer bij Inter, Crystal Palace, Atlanta United, het Nederlands elftal en Al-Jazira, maar die dienstverbanden waren weinig succesvol.

Hoop jij dat Frank de Boer de nieuwe trainer van Ajax wordt? Ja Nee Stem Hoop jij dat Frank de Boer de nieuwe trainer van Ajax wordt? Ja 39% Nee 61% Totaal aantal stemmen: 152 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties