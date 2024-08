İlkay Gündogan staat open voor een vertrek bij FC Barcelona, zo meldt het Spaanse radiostation Cadena SER. De international van Duitsland drukt met zijn salaris zwaar op de begroting, waardoor Barça zelf ook niet onwelwillend staat tegenover een uitgaande transfer.

Barcelona kent ook deze zomer problemen met het inschrijven van spelers voor LaLiga. Zo is kersverse aankoop Dani Olmo nog altijd niet speelgerechtigd en is het ook nog niet gelukt om de momenteel geblesseerde Ronald Araújo opnieuw in te schrijven als gevolg van de huidige financiële situatie.

De Catalanen moeten eerst spelers van de hand doen, vandaar dat het haast maakt met de verkoop van enkele spelers. Het is goed mogelijk dat de 33-jarige Gündogan in de laatste twee weken van de zomerse transferwindow nog vertrekt bij Barça.

Een transfer van Gündogan kan de inschrijving van Olmo bij LaLiga bespoedigen. Volgens Cadena SER staat er deze week een afspraak tussen Barcelona en de Spaanse voetbalbond op de planning om te bepalen waar exact de salarislimiet ligt.

Gündogan heeft Barcelona nog niet ingelicht over eventuele interesse van andere clubs. Naar verluidt staat hij open voor een terugkeer bij Manchester City onder Pep Guardiola.

Premier League Manchester City MCI 2024-08-24T14:00:00.000Z 16:00 Ipswich Town IPS

LaLiga Barcelona BAR 2024-08-24T17:00:00.000Z 19:00 Athletic Bilbao ATH

De rechtspoot speelde liefst zeven seizoenen voor the Citizens, waarmee hij vijf keer landskampioen werd en ook een keer de Champions League won.

Gündogan ligt nog tot medio 2025 vast bij Barcelona. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 15 miljoen euro.