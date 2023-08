Gudelj mikt op de lat: Manchester City verovert ook Europese Supercup

Woensdag, 16 augustus 2023 om 23:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:40

Manchester City heeft woensdagavond ten koste van Sevilla en voor de eerste keer in de clubhistorie beslag gelegd op de Europese Supercup. Het scorebord in Piraeus gaf na negentig minuten 1-1 aan, waardoor strafschoppen uitkomst moesten bieden. De Champions League-winnaar bleek daarin de meest koelbloedige van de twee clubs te zijn (5-4), waardoor de Europese trofee mee gaat richting Engeland. Nemanja Gudelj was de schlemiel van Sevilla door de vijfde en laatste strafschop van Sevilla te missen.

Manager Josep Guardiola koos ervoor om miljoenenaankoop Josko Gvardiol centraal achterin te posteren, waardoor Nathan Aké doorschoof naar de linksbackpositie en Rico Lewis op de bank begon. Datzelfde lot was Julián Álvarez en Bernardo Silva beschoren, terwijl Kevin De Bruyne door een zware blessure maandenlang niet inzetbaar is. Het middenveld bestond nu uit Phil Foden, Rodri en Mateo Kovacic. Erling Braut Haaland werd voorin vanaf de flanken bediend door Cole Palmer en Jack Grealish. Bij Sevilla was er achterin een basisplaats voor Nemanja Gudelj en ook Ivan Rakitic en Lucas Ocampos hadden basisplaatsen.

GOAL SEVILLA! Wat gebeurt er hier?! Sevilla pakt brutaal de leiding tegen Manchester City! 0-1!??

Het tempo lag laag in de beginfase van de ontmoeting in het snikhete Georgios Karaiskákisstadion in het Griekse Piraeus. De eerste grote kans volgde na bijna tien minuten: uit een hoekschop kopte Aké hard richting goal en was het Bono die fabelachtig redde. Manchester City toonde daarna steeds meer aanvallende intenties, al was het Sevilla dat de score opende. En-Nesyri torende in minuut 24 bij een afgemeten voorzet vanaf links van Marcos Acuña boven Gvardiol en Aké uit, om Ederson vervolgens te kloppen met een keiharde kopbal in de hoek: 0-1. Manchester City probeerde de schade snel te herstellen, maar slaagde voor rust niet in die missie. Ocampos had in de slotfase overigens geluk dat hij geen geel kreeg na een forse charge op Grealish.

De steeds gevaarlijke En-Nesyri had Sevilla kort na rust een comfortabele 0-2 voorsprong kunnen geven. De Marokkaanse spits schoot na een vlotte counter en van dichtbij tegen Ederson aan. En-Nesyri faalde nadien nog een paar keer in kansrijke positie, wat Sevilla duur kwam te staan. Halverwege de tweede helft kopte Palmer de bal in de zestien en tegendraads over Bono heen in de verre hoek: 1-1. Kort daarna redde Ederson zeer bekwaam op een inzet van de ongelukkige En-Nesyri. Beide ploegen gingen in de slotfase voor de winst en Aké miste in de slotminuut van dichtbij en al koppend nog een dikke kans, maar een strafschoppenserie kon niet worden voorkomen. Daarin bleek Manchester City uiteindelijk de sterkste te zijn na de misser van Gudelj.

GOAL MANCHESTER CITY! City komt langszij: 1-1! Het is de jonge Cole Palmer die zijn eerste Europese doelpunt maakt met een heerlijke kopbal.

Strafschoppenserie Manchester City - Sevilla 5-4

1-0 Haaland

1-1 Ocampos

2-1 Álvarez

2-2 Rafa Mir

3-2 Kovacic

3-3 Rakitic

4-3 Grealish

4-4 Montiel

5-4 Walker

5-4 Gudelj mist