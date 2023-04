‘Guardiola schreeuwde dat ik te dik was. Ik zei: ’Ik ben geen kind!‘’

Woensdag, 26 april 2023 om 16:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:14

Woensdagavond staat de kraker in de Premier League op het programma tussen Manchester City en Arsenal. Iemand die voor beide clubs in actie kwam is Samir Nasri. De middenvelder werkte bij Arsenal samen met Mikel Arteta en kwam bij City onder de vleugels van Josep Guardiola terecht. De relatie met laatstgenoemde verliep echter lang niet altijd vlekkeloos, zo heeft Nasri uit de doeken gedaan in gesprek met L'Équipe.

Het was Guardiola die in de zomer van 2016 besloot om Nasri buiten de selectie te laten voor twee oefenwedstrijden in China. De middenvelder was al vijf jaar actief voor City toen de Spanjaard werd aangesteld. Nasri werd niet veel later geroyeerd nadat hij te zwaar was teruggekeerd van een vakantie. Het resulteerde in een verhuurperiode aan Sevilla na slechts één wedstrijd onder Guardiola te hebben gespeeld. In de zomer van 2017 volgde een definitief vertrek naar Antalyaspor.

"Vanaf onze eerste ontmoetingen ging ik er met hem op in", herinnert Nasri zich in gesprek met L'Équipe. "Hij nodigde mij uit op zijn kantoor en vroeg: Wat wil je doen?' Ik zei dat het aan hem was om te bepalen of hij op mij rekende. Hij antwoordde: 'Ik reken op je als je mentaal sterk bent.' Vervolgens ging ik trainen, alles ging goed, hij was blij met mij, en opeens begon hij te schreeuwen over mijn gewicht. We moesten ons elke dag wegen. Ik zei dat hij niet zo moest schreeuwen. Ik ben geen kind. Ik ben 29 jaar."

Nasri ervaarde zijn vakantie als een ontsnapping. De Fransman moest in het seizoen 2015/16 vier maanden missen vanwege een slepende hamstringblessure en maakte ook privé het nodige mee. Gael Clichy onthulde later dat Guardiola niemand in zijn team wenste die zwaarder was dan zeventig kilo. "Hij wilde dat spelers dun en fysiek zijn", aldus Nasri. "Ik kwam aan met vier kilo meer dan normaal. Maar bij Guardiola train je niet met de groep mee als je 2,5 kilo overgewicht hebt. Dus ik trainde alleen. Ook verbood hij spelers om na middernacht seks te hebben. Het is onmogelijk om goed te voetballen als je geen seks hebt."

Arteta

Zijn relatie met Arteta is een stuk gemoedelijker. Dat de manager van Arsenal de stijgende lijn te pakken heeft, komt voor Nasri niet als een verrassing. "In zijn eerste jaar als trainer was hij nog te veel speler. Hij trainde bij ons mee. Daarna nam hij meer verantwoordelijkheid. Hij legde de oefeningen heel goed uit en kwam over als een gepassioneerd iemand die zijn vak kende. Het verbaast me niet wat hij vandaag de dag laat zien. Als speler was hij al een echte leider in het veld." Het duel tussen City en Arsenal begint woensdag om 21.00 uur. De voorsprong van the Gunners bedraagt vijf punten met twee wedstrijden meer.