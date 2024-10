Guardiola even met mond vol tanden na vergelijking met wereldberoemde Catalaan

Manchester City-manager Pep Guardiola wist even niet waar hij het zoeken moest toen hij maandag op de persconferentie werd geconfronteerd met een uitspraak van Vladimír Weiss. De trainer van Slovan Bratislava vergeleek Guardiola met de wereldberoemde Catalaanse architect Antoni Gaudí.

Sloven neemt het dinsdagavond in de Champions League op tegen Manchester City. Weiss was op zijn afsluitende persconferentie bijzonder lovend over Guardiola en vergeleek hem zelfs met Gaudí, de in 1926 overleden architect die onder meer de Sagrada Familia en Park Güell heeft ontworpen.

"Ik vergelijk Pep met Antoni Gaudí", sprak Weiss. "Hij bouwt aan iets geniaals. Net zoals Gaudí zijn idee had van een kathedraal, heeft hij (Guardiola, red.) nu bereikt wat hij wilde doen. Hij heeft spelers geselecteerd die bij zijn filosofie passen."

Toen Guardiola even later de pers te woord stond, werd hij geconfronteerd met de uitspraken van Weiss. Guardiola keek met een verbaasde blik en had even nodig om tot een antwoord te komen. "Mijn collega had geen glas wijn gedronken, toch?", grapte de trainer, die net als Gaudí in Catalonië geboren is. "Ik waardeer zijn opmerking zeer, maar Gaudí is misschien wel de grootste Catalaan ooit."

Guardiola voelde zich gevleid door de complimenten, maar benadrukte dat er een competitieve wedstrijd op het programma staat. “Ik wil even eerlijk zijn. Met deze start van de persconferentie lijkt het alsof we morgen (dinsdag, red) een vriendschappelijk wedstrijd spelen."

“Ik maak me daar een beetje zorgen over als het gaat om de vragen over Gaudí en dergelijke. Het is een wedstrijd! Met dit nieuwe format weet ik niet precies hoe we dit aan moeten vliegen en hoeveel punten je nodig hebt. Uiteindelijk is het een wedstrijd."

Overigens kan Guardiola in Slowakije nog geen beroep doen op Kevin De Bruyne, nadat hij aan zijn lies geblesseerd raakte in het Champions League-duel met Inter (0-0). De Belg wordt pas na de interlandperiode terugverwacht.