Grueter baalt van besluit Arno Vermeulen: ‘Daar hebben de commentators last van’

Jeroen Grueter is zondagavond bij de NOS te horen als commentator bij de EK-finale tussen Spanje en Engeland. De verslaggever beschouwt het als een enorme eer dat hij gekozen is om de belangrijkste wedstrijd van het Europees kampioenschap te becommentariëren. "Het is een grote wedstrijd waar we met zijn allen een maand naartoe werken", zegt Grueter in gesprek met Voetbal International.

De vorige EK-finale in 2021 tussen Italië en Engeland (1-1, 3-2 n.s.) gaf Frank Snoeks commentaar. De laatste WK-finales gingen bij de NOS naar Jeroen Elshoff. Voor Grueter wordt het zijn tweede EK-finale, nadat hij in 2012 verslag deed van Spanje - Italië (4-0).

"Uiteindelijk denken wij als commentatoren ook als topsporters", zegt Grueter. "Je wil het hoogste bereiken en dat zijn de grote wedstrijden en de finales. Ik ben heel blij dat ik erbij ben in Berlijn."

De 55-jarige Grueter is al meer dan 25 jaar te horen bij de NOS. De commentator zegt dat zijn aanpak anders is dan vroeger. "Ik doe nu minder. Dat is om te voorkomen dat je alles dichtsmeert met alles wat je hebt gelezen en verzameld. Dat is de belangrijkste les van de afgelopen jaren. Less is more."

De NOS werkt al jaren met een vaste groep commentatoren. In april besloot Arno Vermeulen om te stoppen met zelf commentaar te geven. Vermeulen richt zich sindsdien bij de NOS op het opleiden van sportcommentatoren.

Grueter is niet blij met dat besluit van Vermeulen. "Ik vind het onnodig. We hebben daar als commentatoren ook last van. Omdat Arno regelmatig kon inspringen als wij in de problemen zaten. Maar goed, het is beleidsmatig. En wij gaan niet over beleid."

Tijdens het EK klinkt veel kritiek op de verslaggeving door de NOS, bijvoorbeeld op het uitspreken van de spelersnamen door commentatoren en de kwaliteit van de analisten in de studio. In het interview met Voetbal International wordt daar niet op ingegaan.

Grueter over zijn commentaar in voetbalgame EA FC (voorheen FIFA)

Sinds FIFA 20 is Grueter samen met Sierd de Vos de vaste commentator in de jaarlijkse voetbalgame van EA Sports, die sinds afgelopen jaar EA FC heet. Ook in de volgende editie, EA FC 25, zal Grueter te horen zijn.

"De opnames staan er al op", zegt Grueter. "Ik hoop dat het zo lang mogelijk doorloopt; er is tot nu toe geen einddatum afgesproken. Om van nul naar honderd te gaan, kost ontzettend veel tijd. Dus ik verwacht dat wij nog wel jaren doorgaan en daar zijn we heel blij mee. Het is een feestje om het samen met Sierd de Vos te doen. Elk jaar spreken we nieuwe teksten in om het spel op te frissen en dan hebben we heel veel plezier samen."

