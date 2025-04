Grote vrees voor mogelijke huldiging Ajax op Museumplein: 'Piesen, poepen, lawaai en gajes'

Mocht Ajax daadwerkelijk kampioen worden, dan volgt wellicht een huldiging op het Museumplein in Amsterdam. Diverse buurtbewoners zitten daar echter niet op te wachten, zo blijkt uit een reportage van De Telegraaf. ''Poepen, piesen, lawaai.''

''Als we niet oppassen staat onze tuin vol met mensen die er willen poepen of plassen. Bij de vorige huldiging hebben we daarom particuliere beveiliging ingehuurd'', verzucht buurtbewoner Smeenk in gesprek met de ochtendkrant. ''Het is een leuk feestje voor de voetbalfans, maar voor de buurt is het vooral veel overlast. Er is zoveel schade de volgende dag.''

De heer Rozenbroek is het volstrekt eens met de woorden van Smeenk. ''Af en toe heb je dit soort toestanden. Daar ben ik niet echt gelukkig mee. En de volgende dag is het één grote puinhoop op het plein.'' Rozenbroek zag bij de laatste huldiging van Ajax op het Museumplein in 2019 mensen tegen zijn voordeur plassen.

Een andere buurtbewoner, die anoniem wil blijven, zit ook totaal niet te wachten op festiviteiten op het Museumplein. ''Er komt zoveel gajes op zo’n huldiging af. Kan dat nou niet ergens anders? Bij de ArenA bijvoorbeeld, dat lijkt me veel geschikter.''

Een oudere dame die naast het Museumplein woont, en haar naam ook niet terug wil lezen in De Telegraaf, leeft eveneens met grote vrees. ''Ik hou daar niet van. Al die dronken mensen. Piesen, poepen, lawaai. Jaren geleden hebben we nog een groot zwartboek opgesteld voor de gemeente. Ik ben benieuwd of ze daar nog iets mee gaan doen.''

Daniël, werkzaam bij een koffiekraam tussen het Van Gogh en het Stedelijk Museum, ziet een huldiging van Ajax op het Museumplein juist wél zitten. ''Het is wel weer eens tijd voor een feestje. In vorige jaren werd deze doorgang als nooduitgang gebruikt en vrijgehouden. Dan zouden we een dagje niet open kunnen. Maar dat is het mij wel waard voor Ajax.''

Het is momenteel niet duidelijk of Ajax zijn mogelijke kampioensfeest kan vieren op het Museumplein, meldt AT5. De stadszender weet dat daar tussen 8 en 18 mei het Mahler Festival plaatsvindt, gelijktijdig met de laatste drie speelronden in de Eredivisie.