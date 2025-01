Grote verbijstering over gedrag Jordan Henderson: 'Dat heeft niemand ooit bij Ajax gedaan'

Jordan Henderson dreigde Ajax donderdag met een tussentijds vertrek naar AS Monaco, maar zette een Frans avontuur uiteindelijk uit zijn hoofd. Mike Verweij en Valentijn Driessen oordelen vrijdag in Kick-Off van De Telegraaf keihard over de Engelsman in Nederlandse dienst.

''Henderson heeft zich ongepast gedragen'', concludeert Verweij. ''Hij wilde donderdag weg bij Ajax, en ook nog eens transfervrij, ondanks een contract tot medio 2026. Toen zei Ajax: 'We moeten nog een linksbuiten en rechtsback halen. En dan zou Ajax Farioli moeten vertellen dat zijn aanvoerder vertrekt. Terwijl zijn ploeg op titelkoers ligt en in ieder geval plek twee wil bemachtigen.''

''In de directiekamer van Ajax was al heel snel duidelijk dat dit niet ging gebeuren'', reconstrueert Verweij de chaotische donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA. ''Dat viel verkeerd bij meneer Henderson. Die heeft, als vooropgezet plannetje, de aanvoerdersband aan Pasveer gegeven in de spelerstunnel. Daar is over nagedacht. Dat is nog tot daar aan toe, want dan hoef je na afloop niet voor de camera's te verschijnen.''

''Als je dan vervolgens niet meejuicht bij de doelpunten van Ajax. Zelfs niet als Fitz-Jim scoort en dan op eigen helft demonstratief je sokken optrekt. En ook niet na afloop de ereronde loopt en direct naar binnen gaat. Dat heeft niemand ooit bij Ajax gedaan. Frank en Ronald Boer forceerden een vertrek bij Ajax, maar niet tijdens een wedstrijd. Dat was echt wel heel bizar om mee te maken'', verwijst de clubwatcher naar de veelbesproken transfer van de voetbaltweeling naar FC Barcelona in 1999.

''Beneden alle peil'', foetert Driessen. ''En dan hoor je later van Steven Berghuis dat Henderson 'onze leider en voorbeeld is'. Nou, als dit je leider en voorbeeld is, dan ben je wel erg diep gezonken. Ik begrijp niet dat Ajax niet eerder heeft gezegd: 'Als jij dat standpunt hebt, speel je gewoon niet'. Want ze hebben het altijd over focus, maar die focus was er bij Henderson duidelijk niet. Los van of hij goed speelde of niet.''

''En helemaal nadat hij de aanvoerdersband inleverde bij Pasveer. Dan moet je zeggen: 'Kom jij maar het veld af'. Het is niet Jordan Henderson die het bepaalt. De trainer en directie doen dat. Hij speelt gewoon met de belangen van Ajax op dat moment. Dan geef je hem een enorme zak tekengeld en geweldig salaris, en flikt hij je dit'', uit Driessen zijn verbazing over de Engelsman.

''Hij heeft echt afgedaan. Als voetballer vind ik hem al geen meerwaarde voor Ajax'', aldus de chef voetbal, die van Verweij te horen krijgt dat Henderson 'echt goed speelde' tegen Galatasaray. ''Ja tegen Galatasaray. Dat was om des keizers baard. Maar dat is echt geen manier van doen. Zeker niet voor het zogenaaamde voorbeeld. Ik had er als club nooit op deze manier genoegen meegenomen.''