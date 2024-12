Grote fout van André Onana wordt Manchester United niet fataal dankzij dubbelslag van Rasmus Højlund

Manchester United heeft donderdagavond ternauwernood gewonnen van Viktoria Plzen. The Mancunians, die allesbehalve imponeerden in Tsjechië, liepen dankzij twee treffers van Rasmus Højlund als winnaar van het veld: 1-2. André Onana was met een grote fout verantwoordelijk voor de tegentreffer, maar dat werd de uitploeg uiteindelijk dus niet fataal. Manchester United staat nu vijfde in de Europa League.

Tyrell Malacia begon in de basis. Hij stond in de defensie naast Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Diogo Dalot. Marcus Rashford kon weer op een basisplaats rekenen. Afgelopen weekend, thuis tegen Nottingham Forest, begon de Engelsman nog op de bank. Joshua Zirkzee, tegen the Tricky Trees ook bankzitter, stond eveneens weer aan de aftrap.

De Nederlandse spits werd al vroeg in het duel geïnstrueerd door Rúben Amorim om meer druk te zetten. “We zijn negentig seconden bezig en Amorim moet Zirkzee, die op de middellijn staat, vertellen dat hij druk moet zetten op de keeper van Plzen”, schreef journalist Samuel Luckhurst in de eerste helft op X.

Hoewel Manchester United in de eerste helft domineerde in balbezit (71%), kwamen the Mancunians eigenlijk nauwelijks tot kansen. De ploeg van Amorim nam het vijandelijke doel slechts drie keer onder vuur en Martin Jedlicka, de keeper van Viktoria Plzen, hoefde maar één keer in actie te komen. De thuisploeg kwam in het eerste bedrijf tot acht schoten, waarvan twee op het doel van Onana. Het ontbrak Manchester United aan intensiteit en mentaliteit.

Na rust gingen de bezoekers eigenlijk op dezelfde voet verder. Drie minuten na het begin van de tweede helft ging het mis na een fout van Onana. De keeper van Manchester United wilde De Ligt inspelen, maar zag zijn pass worden onderschept door Pavel Sulc. De middenvelder legde de bal vervolgens af op Matej Vydra, die simpel raak kon schieten: 1-0.

Amorim besloot kort na die tegentreffer Rashford naar de kant te halen en Højlund in te brengen. Vier minuten later bracht de Portugees met Antony en Mason Mount nog meer vers bloed. Het tweetal loste respectievelijk Malacia en Zirkzee af. De tactische omzetting van Amorim wierp vrijwel gelijk zijn vruchten af, want zes minuten na zijn invalbeurt was Højlund al trefzeker.

Amad Diallo kreeg de bal mee van Antony op de rechterflank en ging met een fraaie actie voorbij zijn directe tegenstander. Het schot van de Ivoriaan werd onderweg aangeraakt door Svetozar Markovic en belandde daardoor voor de voeten van Højlund, die alleen zijn schoen tegen de bal hoefde te zetten om te scoren: 1-1. De Deen kreeg tien minuten na zijn goal een grote kans op de 1-2, maar kon niet bij de voorzet komen.

Ook Vydra, de man van de 1-0, kreeg nog een kans om zijn tweede van de avond te maken. De spits van Viktoria Plzen zag zijn inzet ongeveer een meter naast het doel van Onana rollen. Jedlicka kon de 1-2 in het laatste kwartier nog voorkomen door goed in actie te komen na een schot van Mount. De keeper van Plzen moest in de 88ste minuut echter alsnog vissen. Højlund kreeg de bal van Fernandes, hield zijn directe tegenstander van zich af en schoot raak: 1-2.