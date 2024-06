‘Grote bezorgdheid bij Borussia Dortmund om overgewicht Niklas Süle’

Borussia Dortmund maakt zich ernstige zorgen over de fitheid van Niklas Süle, zo schrijft Sport Bild. Nog voordat de centrale verdediger op vakantie is gegaan, zijn er maatregelen getroffen door de Champions League-finalist.

Süle werd tijdens de laatste competitiewedstrijd tegen Darmstadt en in de Champions League-finale tegen Real Madrid volledig buiten beschouwing gelaten door Edin Terzic en kwam geen minuut in actie.

In Duitsland wordt gespeculeerd dat dat te maken zou hebben met de fitheid van de mandekker. Met de vakantie in aantocht vreest men bij BVB dat de zaken na de zomerstop alleen maar erger zullen worden.

Sport Bild beweert dat Süle zich regelmatig op vrije dagen heeft moeten melden op de club voor een gesprek met teammanager Lars Ricken en directeur Sebastian Kehl. De twee oud-spelers zouden hem daarbij duidelijk hebben gemaakt dat hij in topvorm wordt verwacht tijdens de tests op 10 juli.

Süle beloofde Kehl in december al beterschap, maar liet weinig tekenen van verbetering zien. "De komende weken zullen de meeste cruciale zijn in de carrière van Süle", zo klinkt het.

Süle tikt naar verluidt momenteel de 110 kilo aan, tien kilo meer dan het beoogde gewicht. Van de verdediger wordt verwacht dat hij zich vanaf nu aan een strikt dieet gaat houden, ten goede of ten kwade.

Bij Dortmund zit men behoorlijk in de maag met de situatie rond Süle, daar de verdediger over een contract beschikt tot medio 2026. Door zijn topsalaris is een vertrek zonder ontslagvergoeding moeilijk voor te stellen.

Verwacht wordt dan ook dat Süle gewoon behouden blijft voor Dortmund. Zeker omdat in de persoon van Mats Hummels een andere centrale verdediger al heeft laten weten te zullen vertrekken.

