Grootste kanshebber op huurdeal met PSV over Babadi is bekend; Peter Bosz stelt cruciale voorwaarde

Peter Bosz stimuleert een huurdeal van Isaac Babadi alleen als hij daadwerkelijk aan spelen toekomt, zo vertelt de trainer van PSV op de persconferentie daags voor het duel in de KNVB Beker met Excelsior. De aanvallende middenvelder van de Eindhovenaren staat bij meerdere Eredivisie-clubs op de radar.

Eerder meldden De Gelderlander en het Eindhovens Dagblad al dat diverse clubs Babadi op huurbasis graag zouden inlijven. Onder meer NEC Nijmegen en PEC Zwolle hopen op de komst van de negentienjarige offensieve middenvelder.

Bosz geeft op de persconferentie aan dat hij een huurtransfer onder de juiste voorwaarden zou toejuichen. “Het ligt eraan of ik een huurdeal voor Babadi zou aanmoedigen. Als hij naar een club gaat waar hij echt kan spelen, dan kan ik me voorstellen dat een half jaar iedere wedstrijd spelen belangrijk is.”

“Als hij naar een club zou gaan die zijn selectie wil verbreden en waar het nog maar de vraag is of hij aan spelen toekomt, dan moet hij gewoon bij PSV blijven. Dan traint hij in ieder geval op een hoog niveau mee.”

“Voor nu is het belangrijk dat hij snel fit wordt en mee kan trainen bij ons. Dat zal ergens komende week zijn”, besluit Bosz. “Op dit moment is nog niet duidelijk waar hij heen zal gaan en wanneer dat zou zijn.”

Volgens het ED heeft NEC de beste papieren om Babadi tot het einde van het seizoen te strikken. De creatieveling groeide op in de omgeving in zijn familie woont nog altijd dicht bij De Goffert. Babadi speelde in de jeugdopleiding van de Nijmegenaren en stapte in 2018 over naar PSV.

Clubs met interesse moeten vóór 3 februari zaken doen met PSV. Op die dag sluit namelijk de winterse transfermarkt in Nederland. De begeerde Babadi is bijna hersteld van een operatieve ingreep aan zijn kniegewricht.