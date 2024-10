Groot probleem voor PSV met Noa Lang? ‘Lijkt me geen lekker typetje daarvoor’

Noa Lang kan het kind van de rekening worden bij PSV, zo concluderen presentator Jan Joost van Gangelen en analist Bram van Polen in Voetbalpraat op ESPN. De hevige concurrentie in de Eindhovense voorhoede wordt uitgebreid besproken.

Indien iedereen fit is, heeft Peter Bosz de aanvallers voor het uitkiezen. Met Luuk de Jong, Ricardo Pepi, Johan Bakayoko, Ivan Perisic, Couhaib Driouech, Hirving Lozano, Isaac Babadi en Lang heeft hij verschillende smaken in zijn selectie.

Van Gangelen vraagt aan de gasten in Voetbalpraat wie het meeste geduld moet hebben. Zelf suggereert hij Lang, waarna Van Polen inhaakt. “Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat hij daar het lastigst mee kan omgaan…” Van Gangelen onderbreekt hem. “Dat lijkt mij niet een lekker typetje daarvoor.”

“Daar zal Peter Bosz veel mee moeten praten”, gaat Van Polen verder met zijn verhaal. “Ik denk dat als je Noa Lang weer aan de praat gaat krijgen, hij wel een speler is die weer wedstrijden voor je gaat beslissen. Het is wel lekker als je zo’n jongen nog op de bank hebt zitten.”

Mario Been benoemt het grootste probleem voor Bosz. “Dat is het moeilijkste: al die gasten tevreden houden. Als je alles wint wordt het sneller geaccepteerd door de spelers. Maar een speler die op de bank zit vindt zichzelf altijd nog beter dan een speler die wel in de basis staat.”

“Noa Lang zit nu op de bank, maar die zal zichzelf altijd beter vinden dan degene die op dit moment op het veld staat”, denkt Been. Noa Lang speelde dit seizoen tot dusver 397 minuten, verdeeld over 9 wedstrijden. Daarin was hij goed voor een doelpunt en een assist.

Buiten het veld is Lang een stuk actiever dan binnen de lijnen. Het lijkt erop dat hij spoedig het nummer Damage gaat uitbrengen met rapper Ronnie Flex. Daarin rapt Lang onder meer over het vele geld dat hij verdient met voetbal.