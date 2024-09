Groot nieuws over Arsenal en Mikel Arteta op komst in aanloop naar stadsderby

Mikel Arteta gaat spoedig een nieuw contract ondertekenen bij Arsenal, zo meldt journalist David Ornstein namens The Athletic. De Spaanse manager gaat zich tot medio 2027 aan the Gunners verbinden.

Met de contractverlenging wil Arsenal een signaal afgeven aan Manchester City, dat na dit seizoen zeer waarschijnlijk afscheid neemt van manager Pep Guardiola. De Londenaren denken dat Arteta de juiste man is om de druk op the Citizens de komende jaren meer op te voeren.

Het huidige contract van de 42-jarige Arteta loopt na dit seizoen af. Arsenal wil alle onzekerheid snel wegnemen door de benodigde krabbels spoedig te zetten. De officiële bevestiging lijkt een kwestie van tijd.

Arteta staal al sinds december 2019 aan het roer bij Arsenal. De Spanjaard begon zijn trainerscarrière als assistent van Guardiola bij Manchester City. In die functie wist hij tweemaal beslag te leggen op de Premier League. Ook won Arteta de FA Cup en het Community Shield als rechterhand van Guardiola.

Met Arsenal won Arteta het Community Shield twee keer. In het seizoen 2019/20 loodste hij de Londense topclub ook naar de eindzege in de FA Cup. Arsenal hunkert naar het winnen van de Premier League en wil die uitdaging in de komende jaren onder Arteta bewerkstelligen.

Sinds Arteta de scepter zwaait speelde Arsenal al 234 officiële wedstrijden. 142 keer wisten the Gunners te winnen, 35 keer speelde Arsenal gelijk en 57 keer trok Arteta aan het kortste eind. De Spanjaard noteert een puntengemiddelde van 1,97 per duel.

The Athletic omschrijft het nieuws over Arteta als een ‘absolute boost’ in aanloop naar de North London Derby. Zondagmiddag gaat Arsenal om 15:00 uur (Nederlandse tijd) op bezoek bij aartsrivaal Tottenham Hotspur.