Groot drama voor Sergiño Dest: linksback komt in 2024 niet meer in actie

Sergiño Dest komt in 2024 niet meer in actie, zo verzekert clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dinsdagavond op basis van bronnen rondom PSV. De linksback van de koploper, gehuurd van FC Barcelona, moet maandenlang revalideren omdat hij de voorste kruisband in zijn knie heeft afgescheurd. Dest liep de kwetsuur zaterdag op tijdens een training van PSV en wordt pas begin 2025 terugverwacht.

"Zaterdag heeft Dest de blessure opgelopen, niet eens tijdens een fysiek duel. Hij maakte gedurende een oefening een verkeerde beweging en daarna knapte er iets in zijn knie. Onderzoek door de staf van PSV deed meteen alle alarmbellen rinkelen", zo schrijft Elfrink. Een operatie is hierdoor noodzakelijk geworden. PSV praat in de komende weken met Barcelona over het al dan niet definitief overnemen van Dest deze zomer.

PSV moet de langdurige absentie van Dest nog wel officieel bevestigen. De Eindhovense club gaf zondag al wel een statement af aangaande de vleugelverdediger. "Sergiño Dest heeft, tijdens de training van zaterdag, een ogenschijnlijk ernstige knieblessure opgelopen. Hoe lang de vleugelverdediger aan de kant staat, wordt nog onderzocht. Dat het om een langere periode gaat, is zo goed als zeker."

Het Eindhovens Dagblad en Voetbal International meldden zondag al dat Dest rekening moet houden met een lange revalidatieperiode. Uit medisch onderzoek kwam naar voren dat het om een ernstige knieblessure ging, al hield PSV nog wel een slag om de arm.

Dest was juist bezig aan een sterke periode bij PSV op de linksbackpositie. Hij tekende bijvoorbeeld voor het enige doelpunt in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-1 winst). De van Barcelona gehuurde verdediger kwam tot dusver tot 37 duels namens PSV in alle competities. Daarin tekende hij voor twee goals en zeven assists.

Koploper PSV sluit het seizoen in de Eredivisie af met uitwedstrijden tegen sc Heerenveen en Fortuna Sittard en thuiswedstrijden tegen Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk. Dest ontbreekt dus in deze wedstrijden en het is gezien de huurstatus nog maar de vraag of de verdediger überhaupt nog in actie komt voor de koploper.

De blessure van Dest is een tegenvaller voor trainer Peter Bosz, die wel over enkele alternatieven beschikt in zijn selectie. Patrick van Aanholt lijkt de meest logische vervanger, maar de doorgaans op het middenveld opererende Mauro Júnior kan ook als linksback fungeren.

Hans Kraay junior meldde onlangs bijdat PSV Dest vanwege de koopoptie in de huurdeal met Barcelona over enkele maanden definitief naar Eindhoven kan halen. "Ze kunnen hem natuurlijk voor tien miljoen euro overnemen. Maar ook Ajax gaat zich melden in de strijd om de handtekening van de man van tien miljoen", voorspelde de verslaggever. Door de zware knieblessure is het echter onzeker waar Dest na zijn revalidatieperiode gaat spelen.