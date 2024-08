Groningen en AZ krijgen elkaar niet klein en lopen eerste puntenverlies op

FC Groningen en AZ hebben zondag het eerste puntenverlies van het seizoen geleden. Beide ploegen legden een vermakelijk duel op de mat in de Euroborg, dat echter geen winnaar opleverde: 0-0. Zo blijft Groningen nog altijd ongeslagen sinds de Eredivisie-terugkeer, en is AZ nog zonder tegengoal.

Beide ploegen hadden tot zondag nog geen punt verloren dit Eredivisie-seizoen. AZ schitterde vooral in het houden van de nul, terwijl Groningen na twee speelronden al zes keer doel had getroffen. Bij de Alkmaarders kon er aanvallend nog wel een tandje bij, en dat leken ze ook zelf te beseffen. Na een brutaal begin van Groningen greep AZ namelijk al snel het initiatief.

Het leidde na een kleine twintig minuten tot de eerste kans. Ibrahim Sadiq werd weggestuurd op rechts, terwijl Troy Parrott in de zestien schreeuwde om de bal. Sadiq ging echter voor eigen succes en schoot wild over, tot woede van Parrott.

Tien minuten later was Sven Mijnans dichter bij een treffer. Parrott sneed de bal scherp voor, maar de aanvallende middenvelder kreeg net geen voet tegen de bal, waardoor Groningen-goalie Etienne Vaessen kon oppikken. AZ had ondertussen niks te duchten van de gastheren, en de wedstrijd liep stilaan de rust in.

Een kleine vier minuten na de hervatting kreeg AZ de beste kans van de wedstrijd. Na een aanval door het midden kreeg Ruben van Bommel net genoeg tijd om uit te halen, maar Vaessen pareerde met een uitstekende reflex. Het bleek een wake-upcall voor Groningen: de ploeg van Dick Lukkien kwam daarna een stuk beter in de wedstrijd.

Zo’n stuk beter zelfs, dat Groningen na 55 minuten de score kon en moest openen. Romano Postema had echter te veel tijd nodig na een voorzet van Thom van Bergen, en gaf AZ-goalie Rome-Jayden Owusu-Oduro de kans om in te grijpen. Maarten Martens zag dat zijn ploeg er zelf niet meer door kwam en besloot in te grijpen door Sadiq en Van Bommel te slachtofferen voor Jayden Addai en Myron van Brederode.

Maar ook dat sorteerde geen effect. Het duel liep bloedeloos op zijn einde, behoudens enkele speldenprikjes en wissels van beide trainers. De ploegen zullen desondanks kunnen leven met het resultaat, en stijgen ook 'gewoon' naar plek twee (Groningen) en drie (AZ) op de Eredivisie-ranglijst.