Grof schandaal rond bekende oud-profvoetballer in GGZ-kliniek: ontslag op staande voet volgt

Het Algemeen Dagblad onthult maandag een schandaal rond een bekende oud-profvoetballer in een GGZ-kliniek in Gelderland. Tien medewerkers die niets met de behandeling van de oud-prof te maken hebben zagen zijn dossier in. Dat is ten strengste tegen de regels. "Dit had niet mogen gebeuren", laat een woordvoerder van de kliniek weten aan het AD.

De oud-voetballer werd in oktober 2024 met spoed opgenomen op de crisisafdeling van de instelling. De opname van een bekende naam uit de voetbalwereld leidde tot grote nieuwsgierigheid bij diverse medewerkers, die besloten om het vertrouwelijke dossier in te zien zonder dat ze iets met diens behandeling te maken hadden.

De GGZ-kliniek, die onderdeel is van GGNet, greep hard in. Een deel van de medewerkers die de fout in is gegaan is op staande voet ontslagen, een ander deel heeft een laatste waarschuwing gekregen. In de ontslagbrief schrijft GGNet: "Zeker gezien het feit dat het om een landelijk bekende persoon gaat, kunnen wij niet anders concluderen dan dat u dit uit pure nieuwsgierigheid hebt gedaan."

GGNet vindt het gedrag van de medewerkers ‘volstrekt onacceptabel en onprofessioneel’. "Al onze patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met hun (medische) gegevens wordt omgegaan", staat in de brief. "Het betreft hier mensen in een acute psychiatrische crisissituatie, en hun gegevens in het elektronisch patiëntendossier (EPD) zijn uiterst privacygevoelig."

Het AD weet dat in ieder geval één van de ontslagen medewerkers tevergeefs heeft geprobeerd om haar ontslag aan te vechten bij de rechter. Het gaat om een vrouw van 61, die op moment van de opname van de oud-voetballer ziek thuis zat. Ze besloot thuis op haar laptop het vertrouwelijke dossier van de oud-voetballer in te zien. Ze beweerde dat ze ‘uit nieuwsgierigheid’ wilde controleren of de voetballer op de hoogte was van het sportaanbod binnen de kliniek, maar dat veegde de rechter van tafel. "Ongeloofwaardig", klonk het.

Het is onduidelijk of de oud-voetballer stappen heeft ondernomen tegen de kliniek door middel van een klacht of zelfs aangifte. "In het kader van privacy (van zowel medewerker als patiënt) en beroepsgeheim doen wij verder geen specifieke uitspraken doen over dit incident", laat de kliniek weten.