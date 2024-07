Griezmann wordt gepasseerd en staat wissel in halve finale EK tegen Spanje

De opstellingen van Spanje en Frankrijk zijn bekend. De grootste verrassing zit in het Franse basiselftal, waar bondscoach Didier Deschamps géén plek inruimt voor Antoine Griezmann. Ousmane Dembélé krijgt op de rechterflank de voorkeur. Bij La Roja staan de verwachte elf namen op papier. De aftrap is om 21:00 uur in München.

Luis de la Fuente moest noodgedwongen enkele wijzigingen doorvoeren. De bondscoach van Spanje kan namelijk niet beschikken over Pedri, die in het duel met Duitsland uit de wedstrijd werd getrapt door Toni Kroos. Dani Carvajal kreeg in de kwartfinale rood en is geschorst, terwijl ook Robin Le Normand een schorsing moet uitzitten.

Zoals gebruikelijk staat Unai Simón onder de lat bij de Spanjaarden. Door de afwezigheid van Carvajal geeft Jesús Navas invulling aan de rechtsbackpositie, terwijl Nacho de geschorste Le Normand vervangt. De defensie wordt gecompleteerd door Aymeric Laporte en Marc Cucurella.

Op het middenveld staan Rodi en Fabián Ruiz geposteerd. Het systeem wordt iets aangepast want de vervanger van Pedri, Dani Olmo, krijgt een iets aanvallendere rol en speelt als nummer 10. De voorhoede wordt gevormd door Lamine Yamal, Álvaro Morata en Nico Williams.

Bij de Fransen is er ook enigszins gesleuteld aan de basiself. De verdediging, die bestaat uit Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba en Theo Hernández, blijft intact. Het middenveld van les Bleus komt er anders uit te zien.

Griezmann, die tegen de Portugezen als zwervende nummer 10 speelde, wordt geslachtofferd. Deschamps geeft de voorkeur aan Dembélé. Verder verliest ook Eduardo Camavinga zijn basisplek: de middenvelder van Real Madrid wordt vervangen door Adrién Rabiot.

Rabiot vormt samen met N’Golo Kanté en Aurélien Tchouaméni het middenveld. De voorhoede komt er door de komst van Dembélé iets anders uit te zien: Kylian Mbappé vertrekt naar de linkervleugel, terwijl Randal Kolo Muani in de spits staat.

Opstelling Spanje:

Unai Simón; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Lamine Yamal, Olmo, Nico Williams; Morata.

Opstelling Frankrijk:

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.